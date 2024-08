In semifinale il trenino azzurro 

PARIGI. L’obiettivo minimo è stato centrato. Al Velodromo Nazionale ieri è cominciato il programma del ciclismo su pista è l’Italia era interessata alla prova maschile dell’inseguimento a squadre. Nelle qualificazioni, quarto tempo e ingresso in semifinale per Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan che hanno corso per ultimi (sono campioni uscenti) fermando il cronometro dopo 4 km sul 3’44”351. In semifinale affronteranno l'Australia (miglior tempo in 3’42”958). Nell'altra semifinale si affronteranno la Gran Bretagna (secondo miglior tempo 3’43”241) e la Danimarca (quarto tempo 3’43”690). Fuori dalle semifinali la Francia con 1”163 di ritardo dagli italiani e la Nuova Zelanda (a 1”265). Oggi dalle 19.14 le semifinali (anche per le posizioni dal 5° all’8° posto). L’Italia correrà nell’ultima serie.

Alle 17.27 toccherà invece al quartetto femminile delle inseguitrici che affronteranno le qualificazioni. In pista, Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini. Anche in questo caso, l’obiettivo italiano è entrare nelle prime quattro posizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA