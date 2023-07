In sella a Spirit per inseguire un grande sogno 

La prima vittoria della sua carriera è arrivata presto, a 17 anni, in Francia e l’ha voluta dedicare alla mamma Graziella Musina, perché è lei che lo sostiene in questa avventura e lo segue in tutto e per tutto. E poi un pensiero anche alle nonne che non ci sono più.

Dediche tenere di un giovane sardo che si sta facendo le ossa nel mondo dell’ippica. Gioele Gungui di Mamoiada, venerdì scorso, dopo numerosi piazzamenti, ha centrato la sua prima vittoria da “Allievo Fantino” nell’ippodromo di Clairefontaine (Deauville, in Francia) portando al traguardo per primo “Spirit Cutter”, femmina di 3 anni che gli è stata affidata dal trainer Cedric Boutin. Il Prix Chemin du Marais in Normandia se lo ricorderà per sempre Gioele, così come non lo dimenticherà la madre.

La scuola

Da due anni, Gioele, vive nel campus di Gouvieux, nella regione dell’Alta Francia. Qui frequenta, insieme a una nutrita pattuglia di giovani sardi, la scuola per fantini dell’Afasec, l’Associazione francese di formazione e azione sociale delle scuderie di cavalli da corsa. «Montavo fin da quando ero piccolo, nelle processioni, nelle occasioni in cui in paese si va a cavallo, fino a due anni fa, quando ho deciso di iscrivermi in questa scuola», racconta il giovane di Mamoiada. Come tanti ragazzi sardi appassionati di cavalli ha scelto di solcare il mare ma, a differenza di tanti altri che vanno a lavorare negli ippodromi o nelle scuderie per poi tentare il percorso dei Palii, Gioele ha pensato bene di seguire la strada migliore per le corse regolari, negli ippodromi di mezza Europa. Il suo modello, lo dice con orgoglio, «è Frankie Dettori». Da ottobre scorso ha avuto l’autorizzazione per le corse di prova e poi a febbraio ha iniziato con quelle regolari. «Dovevo venire anche a Chilivani nei giorni scorsi, ma poi ci sono stati dei problemi», racconta.

Nella scuola di Gouvieux il percorso è duro ma è la vera università dell’ippica, come spiega anche mamma Graziella. «Ci siamo informati su come fosse, costa tanti sacrifici, ma li faccio volentieri per lui, anche se la preoccupazione quando sale in sella c’è. Lo seguo passo per passo, guardo tutte le corse sue e dei suoi compagni e amici, ho fatto l’abbonamento al canale tv francese e non ne perdo una», racconta dalla sua casa di Mamoiada. «Gioele ha sempre avuto questa passione fin da quando era piccolo, con il suo primo pony e poi con gli altri cavalli che ha avuto: due anni fa, ha partecipato a una selezione a Chilivani ed è partito».

La giornata

Studio, lavoro e allenamenti. La giornata di Gioele Gungui e degli altri ragazzi sardi che sono con lui a Gouvieux (per citarne alcuni Giovanni Sias di Dualchi, Andrea Cottu di Ollolai, Emanuele Solinas di Nuoro, Giovanni Angius e Francesco Mulas di Oliena, quest’ultimo indirizzato verso l’equitazione, oltre anche a una ragazza, Mariantonietta Moro di Laerru) inzia presto, alle 5 del mattino. «Alle 6 sono già in scuderia, al lavoro fino alle 12.30. Accudiamo i cavalli, gli diamo da mangiare, ne monto poi 4 o 5 al giorno, seguiamo le indicazioni dell’allenatore. Poi di sera altri allenamenti», spiega Gioele.

E nel fine settimana, ma non solo, si va negli ippodromi per le corse, non solo in Francia. I montepremi sono interessanti, i purosangue bellissimi e la concorrenza spietata. Gioele si fa largo: tanti piazzamenti, «qui pagano fino al quinto posto», spiega mamma Graziella, e venerdì scorso la prima indimenticabile vittoria.

I progressi

L’allenatore Cedric Boutin gli dà consigli preziosi per farlo migliorare anche nei piccoli particolari che fanno la differenza. Venerdì alla gabbie aveva il numero 5 in sella a Spirit Cutter e quando il cancelletto si è aperto è scattato subito in testa. «Quando sono arrivato al tornante finale la cavalla aveva ancora tanto da dare, anche per lei è stata la prima vittoria», racconta con emozione. Poi arriva il richiamo dell’allenatore: «Devo andare». Ci sono cavalli da accudire e allenare, ma la vita sta prendendo la piega che Gioele si aspettava. Il suo mito Frankie Dettori ha vinto tanto, non resta che imitarlo.

