In sella a Macrusa per guarire dal cancro 

Una coppia perfetta, unita dal dolore e dalla rinascita. È formata dalla sassarese Annalisa Sanna, 41 anni, e da una cavalla 17enne di nome Macrusa. «Ci conosciamo dal 2020 - dichiara la donna in sella al purosangue inglese - e mi ha aiutato tanto». Nel dirlo dà le spalle all’ingresso dell’ospedale civile, al Santissima Annunziata, ai sette piani di reparti tra i quali il “suo”: l’Oncologia medica. Da cinque anni funge da seconda casa in cui abitare, a periodi alterni, insieme all’ingombrante ospite che nel 2017 ha preso dimora nel suo corpo identificandosi come tumore alla mammella.

«Ma oggi torno per un senso di rivincita nei confronti della vita». Porta doni vestita da elfo, scortata da altri tre cavalieri, al Day hospital diretto da Antonio Pazzola, ai suoi operatori e ai pazienti, perché la neoplasia, dopo tre operazioni e i cicli di chemio, pare sfrattata. Una vittoria parziale, come tutte quelle ottenute contro il cancro, spesso a rischio recidiva, e tuttavia un successo, ottenuto con il sostegno silente della compagna «che capisce tutto di me e ha un’anima dietro quegli occhi umani». Scoperta al maneggio “Il monello” di Sant’Orsola, dove si trova tutt’ora Macrusa, prima cavalcata anche da altri e, dal 2021, solo da Annalisa perché «l’istruttrice di equitazione ha voluto che si creasse un binomio». Si è ricomposta, in parte, la frattura avvenuta cinque anni fa nella vita della 41enne con la morte improvvisa del marito, due mesi prima della rivelazione di un nodulo al seno.

«Un male che ti mangia dentro e deturpa», che ha affrontato «cadendo e rialzandomi», tra capelli persi, le amiche che sdrammatizzano con parrucche appariscenti e la famiglia in preda all’angoscia. «E poi, dopo il primo intervento, ti svegli arrabbiata perché allo specchio non vedi più quel che era tuo». Il riflesso di un corpo quasi alieno da riconquistare, cura dopo cura, per «arrivare a capire che sei ancora una donna. Da malato ti assale lo sconforto - spiega Annalisa Sanna - ma ai pazienti voglio dire che se hai un sogno il cancro non te lo può stroncare». Certo, «ci vuole fortuna», il male infierisce e qualche “guerriero” deve deporre le armi. «Ho paura che ritorni, sì, ma al futuro voglio pensare domani. Se ho appreso qualcosa da questa esperienza è che bisogna godersi il momento». Magari con Macrusa alla quale vorrebbe dire: «La amo tanto e voglio ringraziarla. E spero che rimanga con me per sempre». La cavalla alza la testa, sfiora il viso di Annalisa Sanna, senza mai chiudere gli occhi.

