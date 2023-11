In “Selargius cambia” volano gli stracci 

Strappo nel gruppo consiliare "Selargius cambia”, composto dai consiglieri di minoranza Mario Tuveri - capogruppo - e Francesca Olla. Le tensioni erano evidenti da tempo, emerse in Consiglio con comunicazioni di sfiducia a vicenda.

La prima quella di Olla: «L’azione e la linea politica del rappresentante del gruppo Selargius cambia è compiuta in autonomia e a titolo personale, e non a mio nome e del gruppo dal quale è assente da mesi senza alcuna giustificazione, insieme a coloro che lo sostengono, così come nel gruppo allargato di opposizione», le parole della consigliera riferendosi al collega Tuveri. «Tutto questo per evitare che qualsiasi linea e azione politica da lui assunte possano essere associate alla sottoscritta o al gruppo». A distanza di poche ore la sfiducia di alcuni componenti della lista (non eletti) nei confronti della Olla, come comunicato da Tuveri, che aggiunge: «Credo che la politica si faccia in modo diverso e i panni sporchi si lavino in famiglia. Continuerò a non rispondere a provocazioni e a fare quel che ho sempre fatto. Oggi, intanto, lei si trova sfiduciata dalla maggioranza del gruppo che diceva di rappresentare. Ovviamente, se la collega vuole, son sempre disposto ad incontrarla per risolvere i problemi di convivenza nel gruppo di cui facciamo parte e che mi pare abbia fatto emergere con le sue dichiarazioni in aula».

Ma Olla ribadisce: «Il gruppo consiliare è composto da due persone elette democraticamente, il resto non conta. E con Tuveri non c’è più nessun dialogo da mesi, una situazione che di certo non ho causato io».

RIPRODUZIONE RISERVATA