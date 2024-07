In sei mesi 13 vittime del mare 

Il segnale lanciato dall’imbarcazione che va a fondo è un fumogeno. Appena la colonna bianca viene notata, scatta l’allarme e davanti alla spiaggia del Poetto va in scena l’operazione per recuperare i naufraghi. Pochi istanti e arriva l’elicottero della Capitaneria: un militare si cala a mare con il verricello, raggiunge la persona a mare e la recupera. Poi due mezzi navali della Guardia Costiera navigano verso un altro punto: sono i cani di salvataggio a lanciarsi dai gommoni per arrivare dove si trova un altro naufrago, portandolo in salvo. Un applauso, da chi è in spiaggia, saluta la conclusione dell’intervento, un’esercitazione organizzata ieri mattina davanti al porticciolo di Marina Piccola. L’occasione è il 159esimo anniversario del corpo delle Capitanerie di Porto. «Abbiamo voluto festeggiare insieme al nostro datore di lavoro, il cittadino fornendogli tutte le informazioni per tutelarne la sua incolumità, ma anche per preservare l’ambiente e il mare della Sardegna, un vero e proprio tesoro», spiega il comandante della Guardia Costiera cagliaritana, Giovanni Stella.

Le operazioni

Il gran caldo di un venerdì di metà luglio si sente e la spiaggia del Poetto è stracolma. La passeggiata di Marina Piccola per una mattina si trasforma nella base operativa della Capitaneria di Porto. I militari negli stand forniscono tutte le informazioni su le imbarcazioni, patenti nautiche, bollini blu, attività di pesca. È possibile osservare l’attrezzatura usata nelle varie operazioni, anche quelle di soccorso. E proprio in materia di soccorso a mare, la Guardia Costiera di Cagliari, competente nel tratto di costa da Arbatax a Bosa, in questi primi sei mesi ha effettuato 48 interventi di soccorso rispetto ai 62 del 2023 e ai 66 del 2022. Si registrano invece già 13 decessi in mare contro i 7 dell’anno scorso (stesso periodo) e i 6 del 2022. «Spesso la causa principale», sottolinea Stella, «è l’imprudenza delle persone. Eppure basterebbe seguire alcune regole semplici per ridurre la possibilità di infortuni e morti in mare: non prendere molto sole, non immergersi in acqua immediatamente ma gradualmente, non fare mai cose che il fisco non ti permette, se si è stanchi rientrare subito a riva, evitare tuffi in zone che non si conoscono».

Addestramento

Le maggiori attenzioni, inevitabilmente, vanno ai cani di salvataggio della scuola italiana. Sono loro a prendersi la scena tra gli stand di Marina Piccola. Appena il figurante finge di annegare, il cane con il suo addestratore si tuffano in mare. Le tecniche usate, come evidenziano i volontari del Sics (Scuola italiana cani di salvataggio), possono essere diverse a seconda delle situazioni. Il risultato però è garantito: il bagnante viene riportato a riva e affidato ai soccorritori, tra gli applausi delle tante persone presenti, attirate dall’insolita presenza di tanti militari in uniforme bianca.

Disciplina

Capitaneria in prima linea non solo nei soccorsi a mare ma anche nel far rispettare le regole della navigazione e della balneazione. Le sanzioni in questi primi mesi sono state 60, in linea con i dati dei due anni precedenti. «Devo dire che i cagliaritani non sono particolarmente indisciplinati», dice il comandante della Guardia Costiera. «Il nostro compito principale non è quello di verbalizzare a tutti i costi: vogliamo dare informazioni e verifichiamo il rispetto delle norme perché ci interessa soprattutto la sicurezza a mare».

RIPRODUZIONE RISERVATA