In sei mesi 124 incidenti e 3 morti 

«C’è un’emergenza chiara a tutti, confermata da un tasso di incidenti elevato. Dall'inizio dell’anno solo la polizia locale ha rilevato 124 sinistri in città, tre mortali, due che hanno coinvolto i pedoni. È un problema da affrontare». Al di là delle singole responsabilità che verranno accertate dalle autorità competenti, il nuovo comandante della Polizia locale di Nuoro, Massimiliano Zurru insediatosi da pochi giorni, è chiaro: «Serve tanta prevenzione». Che passa anche per l’autovelox. Strumento annunciato dal sindaco Andrea Soddu. All’indomani del tragico incidente venerdì in viale Repubblica, costato la vita a Sandro Beccu, ha deciso di accelerare. In un mese potrebbe essere già operativo. «Tolleranza zero», ha detto Soddu, e venerdì la delibera sul rivelatore di velocità, approderà in Giunta. Poi è questione di poche settimane. Già ad agosto, a Nuoro potrebbero essere attivi gli autovelox. Intanto da ieri è partita una campagna di prevenzione e repressione, con più controlli.

Ecco gli autovelox

«Stiamo preparando la delibera, attendiamo i pareri contabili. Non c’è più tempo da perdere - spiega Soddu - tolleranza zero è la parola d’ordine. Stiamo mettendo in atto una serie di controlli sulle strade e implementando le risorse umane con nuovi agenti». Lunedì il primo cittadino e assessore alla Viabilità, ha avuto un briefing di due ore con il comandate della Polizia locale. «C’è in itinere l’assunzione di un nuovo ufficiale, c’è il concorso in atto per tre nuovi agenti. Ed è partita la richiesta per l’autovelox in città e anche nelle strade extraurbane»: è stata fatta la richiesta per installare una postazione fissa sulla statale 389. «Non è per fare cassa – spiega Soddu, rimandando indietro le polemiche – ma prevenzione, il controllo della velocità oltre che con un’azione di educazione che va accompagnata con la repressione. Ci sono altri strumenti di limitazione che attueremo, se necessario anche col restringimento della carreggiata e poi con interventi sugli attraversamenti. Venerdì la delibera per gli autovelox potrebbe arrivare in Giunta, subito ci sarà il mandato per il dirigente di operare»

Le contromisure

In attesa dell’autovelox, la Polizia locale aveva già deciso di dare una stretta sul comportamento di autisti e pedoni. Una scelta che deve porre un freno agli incidenti. L’ultimo ieri dopo le 13 ha coinvolto un automobilista, risultato positivo all’alcoltest. Fortunatamente senza feriti. «Ci saranno più posti di controllo – spiega Zurru per riempire comportamenti sulle strade potenzialmente pericolosi – come l’uso alla guida di smartphone, velocità non commisurata, veicoli non revisionati e assicurati. Ci concentreremo su strade a rischio come viale Repubblica e via Funtana Buddia. Ma faremo anche sensibilizzazione nelle scuole per gli attraversamenti». Gli autovelox saranno fissi e mobili «e divulgheremo i calendari». Si interverrà anche sulla sicurezza urbana e sarà ripristinato il sistema di videosorveglianza.

RIPRODUZIONE RISERVATA