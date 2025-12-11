VaiOnline
Europa league.
12 dicembre 2025 alle 00:32

In Scozia la Roma rialza la testa 

Successo di Gasp che “scopre” Ferguson: l’irlandese ne fa due 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Celtic 0

Roma 3

Celtic (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Saales, Tierney (1' st Donovan); Yang (17' st Ralston), McGregor, Engels, Tounekti; Hatate (32' st Balikwisha), Maeda (1' st Bernardo), Nygren (1' st Iheanacho). in panchina Sinisalo, Doohan, McCowan, Kenny, Murray. All. Nancy.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (35' st Ziolkowski); Celik, Pisilli (40' st Angelino), El Aynaoui, Rensch; Soulé (25' st Dybala), El Shaarawy (25' st Pellegrini); Ferguson (25' st Bailey). In panchina De Marzi, Gollini, Cristante, Tsimikas, Koné, Wesley, Ghilardi. All. Gasperini.

Arbitro: Kovacs (Romania).

Reti: nel pt 6' Scales (autorete), 37' e 46' Ferguson.

Gasperini aveva chiesto una risposta ed è arrivata. La Roma vince a Glasgow, avvicinando così la vetta del super girone dell'Europa League, ora distante appena 3 punti e con 180 minuti ancora da disputare. Nel frattempo i giallorossi, Ferguson in particolare, rispondono presente, cancellando i ko con Napoli e Cagliari. Il protagonista della serata, però, è il centravanti irlandese, schierato a sorpresa da Gasperini dopo che alla vigilia lo aveva strigliato. Le scelte del tecnico sono vincenti da subito perché l'approccio alla gara è buono e si vede già dall'1-0, scaturito da un autogol di Scales su angolo di Soulé. Poi la doppietta del centravanti irlandese, nata sempre da destra con le combinazioni tra Celik e Soulé. In mezzo anche tante altre occasioni e un pizzico di fortuna con il palo colpito da Engels sul calcio di rigore concesso per il fallo di Hermoso sullo stesso giocatore del Celtic. Nella ripresa il risultato non cambia, si rivede Angelino, alla Roma viene annullato un gol di Bailey, poi è solo festa giallorossa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo in crisi Egas, critiche dal Pd: «Un errore di Todde»

L’asse tra governatrice e centrodestra tiene alta la tensione in maggioranza 
Alessandra Carta
Sanità

«Dopo l’infarto rinuncio alla convalescenza per seguire i pazienti»

Luigi Cadeddu: centinaia di loro  sarebbero rimasti senza assistenza 
Gianni Agus
Sanità

Il piano di Asl 8 e Brotzu: «Lotta alle liste d’attesa con visite nel weekend»

Partecipano anche le strutture private Todde: sforzo comune per una svolta 
Cronaca

Nuoro, emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shopping

Avvistati davanti a un megastore, tempo fa arrivarono all’ospedale 
Giovanna Pittalis Francesco Oggianu
Il report

Migliora l’istruzione, non la salute

Sardegna a due velocità secondo lo studio Asvis: cresce la povertà 
Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

Pier Silvio: «Nuove facce in Forza Italia»

Berlusconi jr detta la linea nel partito, «la più grande eredità di nostro padre» 