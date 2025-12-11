In Scozia la Roma rialza la testa 

Celtic 0

Roma 3

Celtic (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Saales, Tierney (1' st Donovan); Yang (17' st Ralston), McGregor, Engels, Tounekti; Hatate (32' st Balikwisha), Maeda (1' st Bernardo), Nygren (1' st Iheanacho). in panchina Sinisalo, Doohan, McCowan, Kenny, Murray. All. Nancy.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (35' st Ziolkowski); Celik, Pisilli (40' st Angelino), El Aynaoui, Rensch; Soulé (25' st Dybala), El Shaarawy (25' st Pellegrini); Ferguson (25' st Bailey). In panchina De Marzi, Gollini, Cristante, Tsimikas, Koné, Wesley, Ghilardi. All. Gasperini.

Arbitro: Kovacs (Romania).

Reti: nel pt 6' Scales (autorete), 37' e 46' Ferguson.

Gasperini aveva chiesto una risposta ed è arrivata. La Roma vince a Glasgow, avvicinando così la vetta del super girone dell'Europa League, ora distante appena 3 punti e con 180 minuti ancora da disputare. Nel frattempo i giallorossi, Ferguson in particolare, rispondono presente, cancellando i ko con Napoli e Cagliari. Il protagonista della serata, però, è il centravanti irlandese, schierato a sorpresa da Gasperini dopo che alla vigilia lo aveva strigliato. Le scelte del tecnico sono vincenti da subito perché l'approccio alla gara è buono e si vede già dall'1-0, scaturito da un autogol di Scales su angolo di Soulé. Poi la doppietta del centravanti irlandese, nata sempre da destra con le combinazioni tra Celik e Soulé. In mezzo anche tante altre occasioni e un pizzico di fortuna con il palo colpito da Engels sul calcio di rigore concesso per il fallo di Hermoso sullo stesso giocatore del Celtic. Nella ripresa il risultato non cambia, si rivede Angelino, alla Roma viene annullato un gol di Bailey, poi è solo festa giallorossa.

RIPRODUZIONE RISERVATA