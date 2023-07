In scooter con la droga: denunciato un 17enne 

Quando è stato fermato in viale Buoncammino, su uno scooter, non ha potuto fare niente: gli agenti della Polizia Locale gli hanno trovato addosso diverse dosi di marijuana, e un bilancino di precisione. La perquisizione successiva a casa di un diciassettenne di Monserrato ha consentito di recuperare altra droga. Alla fine sono stati sequestrati in tutto 15 grammi di sostanza stupefacente e il materiale per il confezionamento. Il ragazzo è stato denunciato.

L’operazione dei motociclisti del nucleo di pronto intervento della Municipale è scattata ieri mattina durante uno dei servizi di prevenzione, con un posto di blocco in viale Buoncammino. Gli accertamenti sullo scooter non hanno fatto emergere irregolarità. Poi è scattata la segnalazione del diciassettenne per spaccio di sostanze stupefacenti alla Procura della Repubblica dei minori.

