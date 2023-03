In sciopero anche la Gioconda 

PARIGI. «Anche la Gioconda è in sciopero»: ha scritto così il sindacato Cgt, il più duro nella battaglia contro la riforma delle pensioni in Francia, al suo terzo mese di escalation. Il museo del Louvre è solo l'ultimo pezzo di Francia che ha deciso di chiudere i battenti per protesta, lasciando fuori turisti e appassionati.

Netturbini e raffinerie, ferrovieri e trasportatori, impiegati statali e portuali fanno girare il Paese al rallentatore, la tensione nelle piazze è ai massimi. Niente capolavori dell'arte quindi, ieri mattina, per i visitatori in attesa all'entrata della Piramide del Louvre. Molti hanno chiesto informazioni, poi tutto è stato chiaro quando gruppi di lavoratori con bandiere e striscioni sono arrivati gridando slogan contro la riforma che aumenta da 62 a 64 anni l'età minima per lasciare il lavoro. Uno striscione chiedeva di tornare ai 60 anni. Oggi sono previste manifestazioni a Parigi e nelle principali città: i servizi di informazione del ministero dell'Interno le considerano «ad altissimo rischio di incidenti».

