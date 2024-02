In scena per non arrendersi alla malattia 

Divertirsi e provare a trasmettere serenità nonostante molti di loro abbiano affrontato o affrontino la malattia: è la missione degli attori (o commedianti, come preferiscono definirsi) della compagnia teatrale “Is amigus de Santu Perdu” di Assemini. Domenica scorsa il loro spettacolo “Bellu est a si coiai” ha fatto il tutto esaurito. In scena: Enrico Orrù, Gabriele Palla, Vitalia Deidda, Annalisa Dettori, Anna Rita Sanna, Giampaolo Melis, Adelaide Deidda e la figlia Ilaria Migoni, Pietro Paolo Lecis. I più giovani hanno 64 anni, il più stagionato 81.

«Siamo un’associazione culturale registrata, con Partita Iva e assicurazione: tutto in regola», precisa l’attore e presidente Enrico Orrù, sottufficiale dei Carabinieri in pensione. L’obiettivo prioritario è la diffusione della lingua sarda «ma soprattutto ci divertiamo e cerchiamo di trasmettere serenità».

«Cose da affrontare»

Prima dello spettacolo Giampaolo Melis, già in abiti di scena, commosso, ringrazia il pubblico: «Sono molto contendo di essere qui. Lo sapete: certe volte accadono delle cose che dobbiamo affrontare. Ecco, è successo anche a me: mi sono dovuto fermare un po’ ma oggi sono qui per fare quello che amo e per divertirmi assieme a voi». Il sipario alle sue spalle sembra il mantello di un supereroe e l’applauso del pubblico è fragoroso. Dice tante cose, quell’applauso: dice bentornato, Giampaolo, ti abbiamo aspettato. Applaude chi è caduto per il medesimo sgambetto e si è alzato o sta cercando di farlo. E poiché il teatro è catarsi applaude anche chi, al tappeto, crede di aver perso il futuro ma forse oggi scoprirà di avere ancora un po' di coraggio e speranza. Giusto un po’, solo quello che basta.

«Cambiare il finale»

Adelaide spiega di aver iniziato 30 anni fa e che il teatro è sempre stato la sua passione: «Nel 2017 ho incontrato Paolo Demuru. Lui ha scritto la nostra prima commedia ma io mi sono ammalata. A maggio del 2018, terminate le cure, abbiamo creato il gruppo. Nel 2020 ho avuto la recidiva: sono stata operata e ho perso la voce». Chiude gli occhi prima di proseguire. Come farsi sentire senza poter contare sulle corde vocali? «Ho pianto molto, mi sono sentita persa. I miei amici mi hanno chiesto di tornare sul palco. Ho imparato a parlare con la voce esofagea, a esprimermi utilizzando il corpo, abbiamo adattato il copione alle mie problematiche. Non mi sono arresa: nella commedia e nella vita il finale lo possiamo sempre cambiare».

È stato il teatro a cambiare il finale anche a Pietro Paolo: «Sono morto ma lassù non mi hanno voluto», scherza (ma non troppo). Durante la radioterapia studiava i copioni: «In scena dimentico tutto. È stato il teatro la mia cura e la mia rinascita». Ci tiene a dire la sua anche Gabriele: «Con i miei problemi facciamo notte, vanto qualità e quantità», ed elenca diagnosi che fanno paura. Il presidente ci tiene a non essere da meno: «Sono quasi morto di Covid». E la moglie Anna Rita, scherzosa: «Avevo appena interpretato la parte di una vedova».

Impegno e studio

C’è impegno e studio prima della messa in scena di una commedia: attraverso il teatro si esorcizza la malattia e si dà senso alla vita. «È il pubblico a darci la carica», sorride timida Annalisa. «Mi fa stare bene vedere la gente ridere», aggiunge Vitalia: «È il mio talento».Prossimo spettacolo? «Appena ci chiamano, siamo disponibili». Quando il sipario si apre la magia ha inizio: gli attori mostrano la bellezza dell’età che può essere leggera, l’affiatamento e l’amicizia sempre àncora e salvezza, e testimoniano che la malattia può essere rinascita. «La vita – come dice Adelaide con la sua voce irremovibile – sino a quando non finisce non è finita» .

