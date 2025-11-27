In scena per dire no a ogni forma di dipendenza 

ll Tour “No dipendenze” è approdato ieri al teatro Dei di Lanusei per gli studenti dell’Istituto comprensivo della cittadina ogliastrina con i “plessi” di Villagrande e Villanova Strisaili. L’incontro è stato organizzato dalla Asd “Sport e Salute” con il patrocinio di Fondazione di Sardegna, Diocesi di Nuoro e,Hotel Villa Selene, Sapori d'ogliastra e altri sponsor privati. «È andata benissimo, grande partecipazione, teatro gremito», ha spiegato Annalisa Pusceddu che è la presidente dell’Associazione. Sono intervenuti il sindaco di Lanusei Davide Burchi, il vescovo, monsignor Antonello Mura, i comandanti territoriali di Carabinieri, Polizia e Fiamme Gialle. Esperti del settore hanno discusso delle dipendenze patologiche e delle nuove dipendenze senza sostanza, dei danni derivati dal fumo di sigaretta e da alcol, di sana alimentazione e di benessere digitale. Hanno parlato anche Giorgia Depau, psicologa, e Gianfranca Pintus, sociologa. Iniziative dinamiche hanno poi coinvolto attivamente i ragazzi.

Dopo l’introduzione di Roberto Betocchi la scena è passata al direttore artistico dell’evento, Alex Musa.

Ospite speciale Nicola Virdis, il “nerd” che ha riscosso tantissimo successo nella trasmissione “Italia’s Got Talent”.

