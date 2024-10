In scena musicisti e compagnie teatrali 

"Tanca ‘e Aldosa, la collina di terra rossa”, è il titolo dell’evento culturale tratto dall'opera di Luciano Sechi che ha preso il via ieri e si concluderà oggi in piazza Parrocchia con inizio alle 20. L’adattamento e la regia sono di Alessandro Arrabito Campus. Diverse le compagnie teatrali, cori e musicisti presenti fra i quali: Compagnia teatrale Planarte, Coro maschile "Stella Maris", Compagnia della luce, Compagnia casa teatro 2007, Compagnia teatrale di Bono e del Goceano, il flautista Eugenio Lugliè. ( s. c. )

