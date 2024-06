In scena la birra artigianale: sarà grande festa nel weekend 

È la festa della birra artigianale più longeva della Sardegna: Birralguer Sardinian Craft Beer Festival edizione numero 19, nel Piazzale della Pace dal 27 al 30 giugno. Bionde, rosse, crude e non filtrate, ma anche buon cibo e musica dal vivo. La sua formula unica intreccia la tradizione di produttori della birra sarda, nazionale e internazionale con le eccellenze gastronomiche e artigianali locali. Non mancherà la musica con un fitto calendario di performance dal vivo. Accanto agli stand dei birrifici artigianali, verrà allestito il grande palco per le esibizioni canore. Birralguer, infatti, ogni anno propone una Line up musicale di richiamo. Special guest di questa edizione sono I Meganoidi, venerdì alle 22.(c.fi.)

