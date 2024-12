In scena il gran finale del festival Rot’Art 

Cala il sipario sul festival Rot’Art di Sestu. Domani, dalle 19 allo Spazio Samsa in via Gramsci, si chiude la rassegna organizzata da Mediteuropa con gli spettacoli “Emozioni di confine”. Sei monologhi con tanti attori e attrici a ingresso libero. Si comincia alle 19 con la prima parte, che vedranno “Metafisica di un orologio” di Igor Sibaldi, e in scena Giusy Medde, “Dialogo con Dio”, di Massimo Troisi, con Efisio Granata, e “La mia mente è libera, io forse no”, di e con Sergio Mossa e con Antonello Scramoncin alle percussioni.

Si riprende sabato con la seconda parte: in scena “Novecento”, di Alessandro Baricco, di cui reciterà un estratto Walter Mameli, “Performance all’HandPan”, di e con Anna Pau, e infine “Il Canto del Cigno”, di Cechov, rappresentato da Giuseppe Vignolo ed Efisio Granata. Tra gli attori ritorna Sergio Mossa, che stavolta porterà in scena zun sarcastico quanto paradossale monologo di auto riflessione sull'ignoranza, il sapere e la libertà, deviante su un irriverente colloquio tra un riservato professore universitario e un esuberante giovane disoccupato». Commenta il direttore artistico Pierpaolo Meloni: «Questa rassegna ha ottenuto un ottimo successo, ci stiamo trasformando in un polo culturale, e siamo molto soddisfatti».

