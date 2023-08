In scena i Candelieri medi portati dai ragazzi: sul cero dei Macellai il ricordo di Davide Calvia 

Dopo i Piccoli candelieri è la volta dei Medi. Prosegue la marcia verso la Faradda del 14 agosto anticipata, come da tradizione, da una serie di iniziative di avvicinamento. Tra queste la sfilata dei Candelieri Medi, portati a braccia da ragazzi e ventenni, avvenuta ieri sera: 17 i ceri in sfilata, ognuno con il nome delle corporazioni ma senza ancoraggio vero e proprio coi gremi e neanche, al momento, con l’Intergremio. Una festa molto sentita e in preparazione fin dalla mattina, con gli immancabili balli e tamburini. Tra i tanti ceri anche quello dei Macellai sul cui capitello vi era l’immagine di Davide Calvia, il 38enne morto in mare lo scorso aprile. A presenziare i genitori e la sorella Nadia che ha ribadito il suo impegno per conoscere la verità sulla scomparsa dell’uomo. (e.fl.)

