In scena alla Vetreria il mondo dei ragazzi  

Seconda e ultima giornata di Transistor, il festival del Cada Die Teatro dedicato ai giovani e ai nuovi linguaggi, con la direzione artistica di Mauro Mou. Oggi ancora spettacoli, incontri e musica alla Vetreria di Pirri per riflettere sulla salute mentale nell’adolescenza, tema sottolineato nel sottotitolo della VII edizione del festival, Strizzacervelli - Salute Mentale e Adolescenza.

«Il periodo dell’adolescenza - spiega Mou - non sempre coincide con spensieratezza e leggerezza. Crediamo che il teatro, la musica, la danza e l'arte in generale siano strumenti utili a migliorare il benessere psicologico e sociale di ragazze e ragazzi. Per questo abbiamo deciso di dedicare il festival di quest'anno al tema della salute mentale».

Il programma

Si comincia alle 20.30 con i Cuori di Panna Smontata, allievi adolescenti della Scuola di Arti Sceniche de La Vetreria, che ripropongono AliceInChains, esito finale del laboratorio teatrale Cambia-menti, incentrato sulla storia di “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll, un’occasione per accendere i riflettori su un tema delicato come la salute mentale in adolescenza. A seguire OH MY GAD!, di e con Chiara Aru, una performance ideata e diretta dalla stessa Aru, che indaga attraverso la danza la GAD (Generalized Anxiety Disorder), il disturbo d’ansia generalizzata (una produzione Fuorimargine - Centro di produzione di danza e arti performative della Sardegna; aiuto tecnico: Enlight Studio). Subito dopo un momento di riflessione e confronto su salute mentale e adolescenza con l’incontro Orienta-menti. La serata si chiude con il Dj-set curato da Radio Furgoncino - una piattaforma di condivisione musicale libera e autogestita - con una selezione musicale dedicata al tema del festival.

