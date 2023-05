In Sardegna... tutti bene! La serie targata Muccino ci porta dritti a Poltu Quatu 

La serie è scritta dallo stesso Muccino con Barbara Petronio, Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile. Muccino fa notare: «La serialità permette cose che il cinema non consente, qui ognuno ha più di un'ora per raccontare il suo personaggio. È tutto un altro terreno di gioco. Il tempo è il vero lusso per una stagione dove nelle complesse dinamiche delle famiglie si affaccia anche il crime».

«La famiglia è un microcosmo che riflette tutte le dinamiche, migliori e peggiori della società. In tutta la mia filmografia ho sempre affrontato le diverse declinazioni dei nuclei familiari nel bene e nel male». Parola del regista e sceneggiatore Gabriele Muccino: da oggi su Sky e Now arriva la seconda stagione della fortunata serie “A Casa Tutti Bene”. Una serie amara e amata che ha riscosso interesse e premi come il Nastro d'argento 2022 per la miglior serie tv: 8 nuovi episodi rilasciati al ritmo di 2 a settimana per la serie tv tratta dal film omonimo che arriva a poco più di un anno di distanza dalla prima stagione, uscita tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Prodotta da Sky Studios e Lotus Productions di Leone Film Group, torna a raccontare la vita delle famiglie Ristuccia e Mariani con un cast corale e una storia familiare a tinte thriller.

A puntate

Il cast

Al centro dell'intreccio vicende e intrighi delle due famiglie, già protagoniste della prima serie, i Ristuccia, a partire da Laura Morante, Francesco Scianna, Silvia D'Amico e Simone Liberati e Antonio Folletto, e i Mariani, la nostra Paola Sotgiu (Maria), sorella di Pietro, Alessio Moneta, pecora nera della famiglia, che ha avuto un figlio con Luana (Emma Marrone).

L’attrice

La nostra Paola Sotgiu, dunque. Attrice romana di origine sarda con una solida carriera alle spalle in cui ha spaziato fra teatro, cinema e televisione, ha raggiunto il grande successo con “Suburra”. In una Roma segnata dalla lotta per il potere che coinvolge la malavita organizzata e i risvolti oscuri della Chiesa e della politica, Paola Sotgiu interpreta il ruolo di Adelaide Anacleti, madre di Spadino, uno dei tre giovani protagonisti criminali intenzionati a mettere le mani sulla Città Eterna. Matriarca di una famiglia di etnia Sinti dedita al malaffare, cercherà di tenere sotto controllo le attività legate al traffico di droga. E matriarca, forte e determinata, lo è anche in “A Casa Tutti Bene”. La Sardegna fa parte del suo Dna. «Mio padre era di Calangianus, mia madre di origine cagliaritana, ho ereditato la testardaggine dei sardi. Ricordo le vacanze dell'infanzia e il contatto con la natura a Golfo Aranci. La mia famiglia fece anche erigere una cappella in onore di Santa Lucia, dopo che mia nonna aveva riacquistato insperatamente la vista».

A Poltu Quatu

Ma di Sardegna, nella serie, ce n’è tanta. Il resort in Sardegna che il promogenito di Ristuccia cerca di acquistare si trova, infatti, davvero nella nostra Isola. Siamo a Poltu Quatu, scenario naturale incredibile, tra l'azzurro del mare e il verde della macchia mediterranea.

E la felicità?

L'indagine psicologica negli abissi delle dinamiche famigliari che Muccino ha già tante volte esplorato al cinema qui fa un salto in avanti. “A Casa Tutti Bene” riprende dagli eventi con cui si era conclusa la prima stagione. Alba è tenuta a distanza dai figli che cercano di trovare la loro strada mentre provano a salvare il San Pietro. Alla fine però le colpe del passato tornano sempre a complicare la vita di tutti e la felicità risulta un'illusione impossibile da afferrare. La seconda stagione vede il ritorno dei principali personaggi. Tra i volti nuovi Tom Leeb che interpreta George Solari, chef famoso il cui ingresso nella vita di Sara e dei Ristuccia avrà un effetto dirompente. Yan Tual è il nuovo compagno di Olivia, Pierrick. «E poi c'è chi si evolve molto», aggiunge il regista, «per esempio alcuni riescono a spezzare quella catena che sembrava tirarli verso il basso, altri sono vittime delle loro azioni e vengono trascinati verso il baratro». Ma vengono presentati esempi di speranza: Luana, Isabella, Beatrice, il piccolo Giovanni che sembra più maturo del padre Paolo e Sandro. Quanto alle donne, sono quasi tutte elementi positivi, Alba a parte. Mostrano che c'è possibilità di redenzione.Il regista ammette: «Credo sia un momento molto particolare, difficile. La violenza c'è sempre stata, come le guerre, le pandemie, o le tragedie e gli omicidi all'interno delle famiglie tra fratelli, padri, figli, madri, ma prima c'erano anche altre spinte. Ora è l'era dei social: siamo sempre isolati. Senza sogni rivoluzionari».

