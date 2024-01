In Sardegna nell’anno 2022 sono stati eseguiti 150 interventi 

«Il termine otite si riferisce a un ampio spettro di patologie acute o croniche, lievi o severe, talvolta anche molto gravi, accomunate da un processo patologico flogistico a carico dell’orecchio esterno e/o dell’orecchio medio. Le forme lievi sono le più frequenti, ma è importante riconoscere e curare le forme gravi». A mettere sull’avviso i pazienti è il professor Filippo Carta, direttore di Otorinolaringoiatra dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari: «Le otiti medie acute ricorrenti sono una condizione comune in età pediatrica, nell’adulto sono meno frequenti ma riconducibili a condizioni croniche ed evolutive, talvolta anche gravi».

E per quel che riguarda il quadro sanitario dell’Isola? «La rete sanitaria», spiega il professore, «garantisce un primo livello di assistenza attraverso il medico curante, che può rassicurare e consigliare il paziente in caso di patologie lievi, e riconoscere e trattare eventuali malattie più severe. La valutazione specialistica è indicata quando sono necessari accertamenti diagnostici specialistici (ad esempio l’otoscopia con strumenti ad alta definizione, un’approfondita pulizia del condotto uditivo, audiometria, impedenzometria), quando si riscontrano segni di gravità (persistenza e peggioramento progressivo della sintomatologia, comparsa di febbre, vertigine, paralisi facciale, rigonfiamento delle regioni periauricolari) o in caso di patologia ricorrente».

In quali casi è necessario compiere un passo ulteriore per fronteggiare questa patologia? «Talvolta la terapia medica non è sufficiente per risolvere le otiti», mette in evidenza Carta, «e bisogna ricorrere ai trattamenti chirurgici mirati a risolvere un quadro acuto molto grave, oppure per riabilitare le strutture dell’orecchio compromesse da un processo patologico cronico. I reparti ospedalieri di Otorinolaringoiatria trattano regolarmente i pazienti quando sia necessario un intervento chirurgico urgente o programmato per patologia flogistica acuta o cronica dell’orecchio. Secondo i dati del ministero della Salute, nel 2022 sono stati eseguiti 10.630 ricoveri per interventi sull’orecchio medio, 151 dei quali nella sola regione della Sardegna».