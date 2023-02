In Sardegna la sfida è un giallo, testa a testa Meloni-Comandini A Quartu si è fermato lo spoglio 

Complessivamente hanno votato quasi trentaduemila persone. Anche nell’Isola dovrebbe aver vinto, di poco, Elly Schlein. In Assemblea nazionale sono tredici i delegati dalla Sardegna.

Le possibilità che Meloni riesca ad affermarsi sono risicate. Senza considerare la provincia di Cagliari, Meloni avrebbe 49 delegati contro 35 di Piero Comandini. Ma i delegati destinati alla Provincia di Cagliari sono ben 44. Qui Comandini avrebbe un vantaggio di settanta punti percentuali rispetto ai trenta di Meloni, riuscendo a ottenere circa 28 consiglieri. Quanto basterebbe per vincere. Con le circa 1800 schede di Quartu sarebbero in gioco circa tre o quattro delegati.

Giuseppe Meloni ha preso più voti di Piero Comandini. Il secondo però ottiene più delegati per l’Assemblea regionale. Da regolamento sono i voti dell’Assemblea a decretare il vincitore, che potrebbe quindi essere Comandini. Il condizionale è d’obbligo: mancano all’appello ancora circa 1800 schede. Sono i voti delle due sezioni di Quartu, dove gli scrutatori si sono rifiutati procedere allo spoglio perché, alle urne si sarebbero presentati molti elettori di centrodestra con l’obiettivo, hanno spiegato, di inquinare il risultato elettorale. Per questo ieri sera le urne sono state portate sigillate nella sede di via Emilia. Allo spoglio si procederà questo pomeriggio.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Giuseppe Meloni ha preso più voti di Piero Comandini. Il secondo però ottiene più delegati per l’Assemblea regionale. Da regolamento sono i voti dell’Assemblea a decretare il vincitore, che potrebbe quindi essere Comandini. Il condizionale è d’obbligo: mancano all’appello ancora circa 1800 schede. Sono i voti delle due sezioni di Quartu, dove gli scrutatori si sono rifiutati procedere allo spoglio perché, alle urne si sarebbero presentati molti elettori di centrodestra con l’obiettivo, hanno spiegato, di inquinare il risultato elettorale. Per questo ieri sera le urne sono state portate sigillate nella sede di via Emilia. Allo spoglio si procederà questo pomeriggio.

I delegati

Le possibilità che Meloni riesca ad affermarsi sono risicate. Senza considerare la provincia di Cagliari, Meloni avrebbe 49 delegati contro 35 di Piero Comandini. Ma i delegati destinati alla Provincia di Cagliari sono ben 44. Qui Comandini avrebbe un vantaggio di settanta punti percentuali rispetto ai trenta di Meloni, riuscendo a ottenere circa 28 consiglieri. Quanto basterebbe per vincere. Con le circa 1800 schede di Quartu sarebbero in gioco circa tre o quattro delegati.

L’affluenza

Complessivamente hanno votato quasi trentaduemila persone. Anche nell’Isola dovrebbe aver vinto, di poco, Elly Schlein. In Assemblea nazionale sono tredici i delegati dalla Sardegna.

In totale Giuseppe Meloni ha preso più preferenze: 17.154. Piero Comandini, 14,451.

Il voto

Ecco come si sono espresse le Province. A Oristano Meloni ha ottenuto 732 voti contro i 1204 dell’avversario. In Gallura, Meloni stravince con 5980 preferenze e Comandini si ferma a 444; a Nuoro, Meloni arriva a 1725 e Comandini si ferma a 655 voti. Sassari: Meloni 4832 voti, Comandini tiene con 4024 voti; nel Sulcis-Iglesiente Comandini si afferma con 1236 e Meloni resta a 878 voti. Nel Medio Campidano vince Comandini con 1077 voti, Meloni si ferma a 474. Infine Cagliari: Comandini ottiene 5811, Meloni 2533. All’appello mancano i circa 1800 voti delle due sezioni di Quartu. Qui ieri lo spoglio è stato sospeso perché, stando agli scrutatori, si sarebbero presentati nei gazebo simpatizzanti del centrodestra che precedentemente si erano iscritti nella piattaforma del Pd, potendo così votare. Cercando di inquinare, di fatto, il risultato elettorale.

Il percorso verso le primarie sarde del Pd è stato travagliato a dir poco. I Dem dell’Isola cercavano di andare a congresso almeno da un anno e mezzo. L’obiettivo è sempre stato quello di arrivare a un candidato condiviso. Ma il partito non è mai riuscito a centrarlo, tanto che alla fine, nel novembre 2021, l’allora segretario nazionale Enrico Letta decise di mandare un commissario per il congresso, il parlamentare Enrico Borghi. Che inizialmente parlò di primarie a febbraio. Non se ne fece nulla a causa della recrudescenza della pandemia. Poi è caduto il governo Draghi, è iniziata la volata verso le elezioni politiche, e alla fine il congresso sardo è coinciso con quello nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata