«Lula è il posto ideale, con l’Einstein Telescope in Sardegna faremo un balzo in avanti di mille anni». Anna Maria Bernini, ministra della Ricerca, ieri nell’Isola, non ha deluso le attese di chi spera che le gallerie di Sos Enattos diventino la “casa” dell’osservatorio per le onde gravitazionali. Nel frattempo vendita misteriosa dell’impianto eolico di Gomoretta.