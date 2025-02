In Sardegna la bandiera della “Sassari” 

Ultime battute per il rientro in Sardegna della Brigata “Sassari” dal Libano, dopo la conclusione dell’attività dei militari italiani, impegnati da sei mesi nella missione Unifil, la Forza delle Nazioni Unite schierata al confine con lo stato di Israele. Martedì notte all’aeroporto militare di Decimomannu sono atterrati circa 70 militari del 151° reggimento fanteria, per ora gli ultimi a rientrare nell’Isola.

I militari, in Medioriente, hanno operato, guidati dal comandante colonnello Alessio Argese, sul fronte della sicurezza per garantire il rispetto del cessate il fuoco nell’area, supportare le forze armate libanesi e assistere la popolazione locale.

Con loro è tornata in Sardegna anche la bandiera di guerra del reparto, decorata di due Ordini Militari d’Italia, due Medaglie d’oro al Valor Militare e una Medaglia d’oro al Valor dell’Esercito. Il rientro della Brigata Sassari è iniziato alla fine di gennaio con partenze scaglionate dall’aeroporto di Beirut a bordo di velivoli dell’Aeronautica militare e si completerà nei prossimi giorni con il rientro in Sardegna del Reggimento logistico “Sassari”, comandato dal colonnello Eugenio Fortunato.

