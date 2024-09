«In Sardegna l'incidenza è più alta» 

«La prostatite è un’infiammazione della ghiandola prostatica che colpisce gli uomini tra i 25 e i 50 anni, a differenza dell’ipertrofia prostatica benigna che riguarda gli uomini sopra i 50, mentre il tumore della prostata in genere colpisce gli uomini di età superiore ai 65 anni», sottolinea il dottor Mauro Frongia, specialista in urologia, chirurgia robotica e trapianto renale, ex primario dell’Urologia dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, e attualmente impegnato alla Casa di cura Madonna del Rimedio a Oristano e al Columbus Clinic Center di Milano. «In Italia», prosegue Frongia, «l’incidenza della prostatite copre circa il 13% di tutte le patologie urologiche, mentre in Sardegna ci attestiamo intorno al 14-15%, una percentuale leggermente più alta, anche se non è possibile discernere con precisione la natura delle cause. Potrebbe essere dovuto all’alimentazione o semplicemente al caso, non essendoci studi che possano attestarne la fondatezza scientifica». «Le prostatiti si possono presentare in forma acuta e cronica», specifica il medico: «La prostatite acuta è una vera e propria infezione legata alla presenza di germi; quelle croniche sono dovute qualche volta anche ai batteri ma nella stragrande maggioranza dei casi a congestioni delle ghiandole prostatiche (dette “croniche a-batteriche”). Per avere una diagnosi è sufficiente una visita dall’urologo e effettuare un’ecografia prostatica». «Chi è affetto da prostatiti acute o croniche normalmente viene seguito da urologo che indica una terapia antibiotica nelle forme acute, mentre nel caso della forma cronica prescrive una terapia antinfiammatoria e raccomanda di regolare lo stile di vita: è consigliabile un’alimentazione particolarmente sana e priva di spezie piccanti, povera di cioccolato e senza super alcolici. Chi è affetto da una forma di prostatite cronica deve evitare sport come ciclismo o equitazione perché sollecitano la zona del perineo e dunque hanno ricadute anche sulla prostata. È raccomandabile un’attività sessuale regolare, poiché eccessi e astinenze creano uno stato di infiammazione. Approfondendo l’aspetto dell’attività sessuale, bisogna dire che normalmente le prostatiti non creano problemi di deficit erettili, ma purtroppo può succedere che i pazienti che soffrono di questi fastidi nella regione perineale riscontrino un calo nella prestazione sessuale: si tratta però essenzialmente del risultato di un condizionamento psicologico».