«In Sardegna in punta di piedi» Mirkoeilcane e la Spiaggia Rosa 

«Faccio il cantautore ai tempi della trap». In questa frase si potrebbe racchiudere il pensiero di Mirkoeilcane, al secolo Mirko Mancini, artista romano capace di attraversare la scena musicale italiana con delicatezza, profondità e ironia tagliente. Sarà in Sardegna per la prima volta in concerto al Festival Abbabula il 18 luglio in piazza Università a Sassari, prima di Lucio Corsi.

Pensieri e inquietudini

Così, col pretesto della musica, si possono scandagliare pensieri e inquietudini, il modo con cui affronta un presente confuso e saturo di stimoli: «I miei pensieri sono sempre rivolti a qualcosa di migliore», ci dice. «Ma al di là della musica, c’è del male in giro. Sono sensibile, e quello che mi inquieta si riversa dentro».

È una sensibilità che non nasconde, anzi rivendica come strumento per leggere il mondo. «Le passioni», dice, «sono una valvola di sfogo. Rifugiarsi nell'arte è un buon modo». Il suo ultimo brano, “Toro”, affronta il conflitto tra aspettative e realtà. «Mai fossilizzarsi troppo sugli errori. La vita va scelta ogni giorno, rispetto a chi ci insegna di dover seguire sempre lo stesso percorso».

Ah, Leonardo!

Quando si parla di creatività, Mirko non crede nel mito dell’ispirazione improvvisa. «È una cavolata. Leonardo non stava seduto sull’Arno ad aspettare. Il lavoro da fare è silenzioso e faticoso. Bisogna scavare dentro se stessi». Lo dice con il tono di chi conosce la fatica della scrittura, la solitudine necessaria alla creazione, ma anche la bellezza di quei momenti senza preavviso. Sul presente è critico: «Temo che oggi sia tutto finto e scopiazzato. Tutti alla ricerca dei 30 secondi virali del reel o del loro quarto d'ora di notorietà, come diceva Andy Warhol. La musica è così, ne esce tanta e spesso priva di emozione. Certe canzoni vibrano solo per l’ascoltatore di Spotify, quando invece la musica è qualcosa di profondo e atavico, dai tamburi degli aborigeni alle lire dei greci. Forse è un pensiero da millennial (lui ha 39 anni), ma l’arte vera nasce dalla ricerca, dagli ostacoli, dagli errori. Invece oggi possiamo tutti essere personal trainer, chef o influencer, tanto che ci riesce a distinguersi ha vinto».

«La mia Isola»

La sua prima in Sardegna si avvicina: «Sbarcherò in punta di piedi. So che ci sono tante persone che mi aspettano, e me lo raccontano proprio questi odiati social. La Sardegna è un luogo speciale: da piccolo andavo alla Spiaggia Rosa, un luogo che sembrava uscito da Venere. Non amo le zone patinate, preferisco i sentieri che portano al mare dove non c’è nessuno».

E se Spotify fallisse?

Sul futuro discografico non dà certezze: «Non so quando uscirà un altro album. Spero solo che un giorno Spotify fallisca e tutti tornino a comprare dischi e CD. Era così bello avere qualcosa da toccare, qualcosa di fisico». Ironico, lucido, romantico e disilluso quanto basta, Mirkoeilcane procede con coerenza e sensibilità. «L’ironia è un modo per indorare la pillola. Ma il bello delle canzoni – quelle vere – è dire qualcosa che nessuno vuole sentirsi dire». Lo aspettiamo a Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA