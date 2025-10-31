VaiOnline
Il report.
01 novembre 2025 alle 00:28

In Sardegna il risparmio postale supera i 7,5 miliardi di euro

Ammonta a oltre 7 miliardi e mezzo di euro il valore del risparmio postale posseduto dai cittadini sardi, tra buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio sottoscritti. Il dato è emerso per i 150 anni dall'istituzione del Risparmio Postale, ricorrenza celebrata a Roma alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono oltre 1 milione i libretti di risparmio e quasi 700mila i buoni fruttiferi postali detenuti dai sardi, per un valore rispettivamente di oltre 2 miliardi e 700mila euro e di 4 miliardi e 800mila euro. Dal Nord al Sud dell'Isola il ricorso a buoni e libretti come “cassaforte” è una costante, con alcuni territori che emergono per la loro particolare affezione ai singoli prodotti o per il valore economico del contratto sottoscritto. Nella particolare classifica provinciale degli investimenti su entrambi i prodotti di risparmio postale, Cagliari e il Sud Sardegna hanno il primato regionale con oltre 3 miliardi e 500 milioni di euro, seguiti da Sassari e Gallura con oltre 1 miliardo e 800 milioni, Nuoro e Ogliastra e la provincia di Oristano con oltre 1 miliardo. Anche rispetto al numero dei titoli postali posseduti dai cittadini sardi, Cagliari e Sud Sardegna sono al top raggiungendo complessivamente quota 838mila suddivisi in 499mila libretti e 339mila Buoni. Al secondo posto Sassari e Gallura con 456mila suddivisi in 300mila libretti e 151mila Buoni.

