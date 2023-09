In Sardegna il colpo di coda dell’estate 

L’estate in Sardegna, non sta finendo, anzi. Complice l’anticiclone, l’Isola sta vivendo giorni di piena estate, con temperature che nei prossimi giorni potrebbero raggiungere in alcune zone dell’interno i 38 gradi. Spiagge affollate (nella foto Santa Margherita di Pula), ma anche strutture ricettive che viaggiano con ottime percentuali di occupazione. Dopo due mesi (luglio e agosto) al di sotto delle aspettative, soprattutto hotel e resort confidano di sorridere a settembre, anche grazie al last minute, legatissimo alle previsioni meteorologiche.

