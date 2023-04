In Sardegna i test per i palloni spia di nuova generazione 

«Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un contratto del valore di 43 milioni di euro per il progetto dimostrativo EuroHaps (High-Altitude Platform Systems) e ne annuncia l’avvio»: questo si legge nella comunicazione ufficiale. Le protagoniste sono quindi due società tra le più forti nel settore dell’aerospazio e della difesa. L’obiettivo di Eurohaps sono delle «dimostrazioni di volo per tre tipi di piattaforme stratosferiche complementari». La prima riguarda lo Stratobus: è «un dirigibile a energia solare progettato per missioni di lunga durata che offre una grande capacità di carico utile». La seconda linea di intervento è legata a un «Autonomous Stratospheric Balloon System (ASBaSs), formato da tre palloni stratosferici a elio controllabili in quota». Infine la sperimentazione riguarderà «un dirigibile ibrido ad alta quota (Hhaa o Haps tattico)», che verrà realizzato dal Cira, «in grado di generare una portanza supplementare con un profilo alare». E sarà quest’ultimo, stando a quanto precisato dal gruppo, a essere testato nel cielo della Sardegna. Il Centro ricerche aerospaziali (il Cira, appunto) ha ricevuto 5 milioni e 320mila euro dall’Europa per realizzare i piani di difesa.

Niente di coperto da segreto militare o contenuto in fascicoli dell’intelligence. Bruxelles ha pubblicato il dettaglio dei finanziamenti erogati nell’ambito del programma della difesa comune dell’Unione portato avanti dall’Aed (Agenzia europea per la Difesa). E le società coinvolte hanno diramato una nota stampa per annunciare la firma del contratto e illustrare contenuti e tappe del progetto, lanciato all’inizio di marzo.

L’opinione pubblica occidentale ha imparato a conoscerli perché negli ultimi mesi ne sono stati abbattuti numerosi, cinesi, mentre attraversavano il cielo degli Stati Uniti. Ora anche l’Europa punta sui palloni spia per rafforzare le difese e osservare le mosse di eventuali nemici. E la sperimentazione dei prossimi prototipi franco-italiani, che saranno realizzati anche con il contributo della Commissione europea, avverrà anche in Sardegna entro il 2024. Lo scenario più probabile è quello del poligono interforze del Salto di Quirra.

Il progetto europeo

L’annuncio

La Sardegna

A chiamare in causa l’isola è Thales Alenia Space: EuroHaps, è spiegato, sta «rilanciando l’uso di sistemi di piattaforme ad alta quota per missioni governative e di difesa con il sostegno di sei ministeri della Difesa (Francia, Spagna, Germania, Italia, Ungheria e Repubblica Ceca), della Commissione Europea, dell’autorità regionale del Sud della Francia e della regione delle Isole Canarie, dove, oltre a quelli previsti in Sardegna, sono previsti voli dimostrativi da Fuerteventura a partire dal 2024». Quindi l’Isola è uno scenario scontato, quello delle Canarie viene in aggiunta.

Gli obiettivi

Non si deve pensare che i palloni spia siano superflui, quando esistono i satelliti. Le «piattaforme testeranno una serie di missioni, tra cui l’osservazione Lidar per individuare e classificare gli obiettivi in mare o a terra, e per questi ultimi, la capacità di rilevarli in ambienti con copertura vegetale». Insomma: garantiscono una risoluzione maggiore per l’individuazione degli obiettivi nemici. La stratosfera, viene sottolineato, «è un dominio finora alquanto sconosciuto che supporta missioni di lunghissima durata - fino a un anno - a quote relativamente basse (circa 20 km), offrendo così un’eccellente risoluzione per le missioni di osservazione». Lo sanno anche i cinesi.

