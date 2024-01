In Sardegna ha una spiccata aggressività 

«Il glaucoma è una neuropatia ottica caratterizzata da una perdita progressiva del campo visivo. Il principale fattore di rischio per la sua insorgenza e progressione è l’aumentata pressione intraoculare; familiarità, età e miopia rappresentano altre condizioni predisponenti. Nella gran parte dei casi l’aumento della pressione intraoculare non determina alcun sintomo, e pertanto il paziente arriva alla diagnosi in maniera tardiva, quando ormai buona parte del campo visivo è compromessa», sottolinea il professor Giuseppe Giannaccare, direttore dell’Oculistica dell’ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari.

«Questo scenario è purtroppo molto diffuso in Sardegna, anche perché alcune forme di glaucoma in quest’area si presentano con una spiccata aggressività», mette in evidenza lo specialista. «Per questo il calendario delle visite oculistiche dovrebbe prevedere, al di sopra dei cinquant’anni di età, controlli annuali anche in assenza di sintomi oculari di rilievo. Una volta raggiunta la diagnosi di glaucoma, la terapia di primo livello è rappresentata dall’uso di colliri che hanno l’effetto di abbassare la pressione intraoculare. La terapia è cronica e sono spesso necessarie varie instillazioni al giorno di uno o più colliri per controllare la pressione intraoculare».

«Un laser di nuova generazione, disponibile presso il reparto di Oculistica del San Giovanni di Dio», prosegue Giannaccare, «permette di eseguire la cosiddetta trabeculoplastica laser selettiva, procedura alternativa all’uso cronico dei colliri che mira anch’essa a ridurre la pressione intraoculare. In alcuni casi, però, né i colliri né i laser sono sufficienti a ridurre la pressione intraoculare al di sotto del valore “target”, e pertanto la terapia chirurgica è l’unica soluzione percorribile. Per quanto la trabeculectomia sia tutt’ora la tecnica chirurgica di riferimento, nuove procedure mini-invasive che si eseguono in sala operatoria in pochi minuti grazie all’impianto intraoculare di piccolissimi dispositivi, tutti disponibili presso le nostre sale operatorie di Oculistica, permettono di avere una buona efficacia e un rapido recupero visivo a fronte di complicanze molto lievi e rare. È fondamentale però che al momento dell’intervento chirurgico il paziente presenti ancora un buon residuo di campo visivo, altrimenti ogni sforzo sarà vano».

