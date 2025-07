«In Sardegna dodicimila pazienti» 

In Sardegna la causa più frequente di visita medica negli ambulatori di medicina generale è rappresentata dai dolori articolari e muscolo-scheletrici, seguita da problemi respiratori e cardio-vascolari. La maggior parte dei sintomi articolari è causato da malattie degenerative, ma frequentemente viene posto il sospetto clinico di artrite reumatoide. Abbiamo chiesto al professor Alberto Cauli, direttore del reparto di Reumatologia dell’Aou di Cagliari al Policlinico Duilio Casula, e docente nell’Ateneo cagliaritano, di spiegarci cosa sia l’artrite reumatoide e quanti pazienti ci siano in Sardegna. «Per artrite reumatoide intendiamo l’infiammazione delle articolazioni, cioè delle giunture tra i diversi segmenti ossei del nostro scheletro, su base immuno-mediata, con possibile interessamento di altri organi o apparati. Stimiamo che in Sardegna ci siano circa 12 mila pazienti, una parte dei quali non pratica un trattamento specifico e pertanto sviluppa un danno progressivo con possibile evoluzione in disabilità».

La successiva domanda riguarda un dubbio che coinvolge un alto numero di pazienti, circa la possibilità o meno che l’artrite reumatoide sia curabile. «Assolutamente si», risponde lo specialista, «negli ultimi vent’anni sono stati fatti passi da gigante, attualmente disponiamo di molti ottimi farmaci che ci consentono di personalizzare la terapia per il singolo paziente; nel 2025 la maggior parte dei pazienti, se trattato nelle fasi iniziali, può svolgere una vita normale, come i soggetti sani».

Diventa a questo punto naturale domandarsi, in presenza di infiammazione alle articolazioni e sospetto di artrite reumatoide, dove possano andare a rivolgersi i pazienti che vivono nella nostra Isola. «Il primo passo da compiere», sottolinea Cauli, «è sempre quello di rivolgersi al proprio medico di famiglia che saprà valutare al meglio, ed eventualmente indirizzare il paziente presso uno dei 36 ambulatori territoriali della Rete reumatologica regionale della Sardegna o presso uno dei due centri ospedalieri di Cagliari e Sassari, a seconda di come verrà valutata la gravità del caso. La Reumatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari a Monserrato ha un ambulatorio dedicato alla diagnosi e terapia dell’artrite reumatoide e dispone di tutte le cure più moderne ed efficaci; inoltre è coinvolta in numerosi studi nazionali e internazionali e questo consente ai pazienti della Sardegna di disporre in prima battuta dei più moderni approcci terapeutici».