In Sardegna ci sono 2.200 pazienti 

«L’Aids oggi è una malattia curabile. La popolazione che vive con HIV invecchia e necessita di un’attenzione particolare per questo prolungamento di vita e per altre malattie che potrebbero sopraggiungere», spiega Francesco Ortu, specialista in Allergologia e immunologia clinica al Policlinico Duilio Casula. «Abbiamo in terapia circa 2.200 pazienti, distribuiti fra il Policlinico, la Divisione malattie infettive del SS. Trinità di Cagliari, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari e il reparto malattie infettive del San Francesco di Nuoro».

«Se riuscissimo a diagnosticare e trattare con successo il 90-95% delle persone portatrici di infezione si arriverebbe alla fine della pandemia da Hiv intorno al 2035-40», prosegue Ortu. «E va ricordato che chi segue la terapia non trasmette l’infezione. Dal punto di vista sanitario siamo privilegiati rispetto ad altri reparti, la Regione ci mette a disposizione tutto quello di cui abbiamo bisogno, compresi farmaci iniettivi intramuscolo da somministrare ogni due mesi e, in un futuro prossimo, farmaci sottocute ogni sei (limitati a particolari tipologie di pazienti)».

«Il Policlinico partecipa attivamente alla trasmissione dei dati sulle nuove diagnosi di infezione da Hiv e sui casi di Aids», specifica il medico: «Le diagnosi di Aids conclamato, pur se ridotte rispetto a qualche decennio fa, risultano presenti perché molto spesso si arriva tardivamente a una diagnosi di severa immunodeficienza o già con sintomi clinici: con tali quadri clinici la patologia è mortale. Uno dei problemi più grossi è che in Italia il 60% delle diagnosi si svolge in queste condizioni. Questo vuol dire anche che i pazienti malati hanno a disposizione un tempo maggiore per trasmettere inconsapevolmente l’infezione».

«Per quel che riguarda l’andamento dell’infezione», sottolinea Ortu, «il fatto che ci sia stata una pandemia così impattante per i centri di diagnosi e cura non ci dà una chiara idea di quello che sta succedendo realmente, e il consuntivo del presumibile ritardo di diagnosi emergerà tra qualche anno. Nella popolazione sarda si riscontrano circa tre individui positivi ogni 100.000 abitanti, con 30-40 nuove diagnosi stimate nell’ultimo anno. Diagnosi che risultano in aumento nei primi mesi del 2023, ma può essere un dato legato, come detto, a un ritardo di diagnosi per la chiusura dei centri negli anni scorsi dovuta al Covid».