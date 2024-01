«In Sardegna cambierà il vento» 

«Il vento di centrodestra? Cambierà proprio a partire dalla Sardegna». L’incontro nel chiosco del Poetto è (sarebbe) per presentare le liste dei Progressisti per l’elezione del Consiglio regionale, ma la presenza della candidata presidente della Regione del Campo largo Alessandra Todde (54 anni, ex vice ministra, ex vice presidente del Movimento Cinquestelle), si trasforma in duello a distanza con la coalizione di centrodestra guidata dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

Candidata ottimista

Todde va dritta al punto: «Il vento cambierà per via di una coalizione forte e coesa. Sono felice di presentare la lista dei Progressisti con tutti questi candidati entusiasti di far parte di una coalizione larga, coesa e che sta sui temi. Mentre il candidato della destra Paolo Truzzu», dice la candidata presidente, «non sta sui temi». Lo scenario per presentare le liste dei Progressisti è la Sella del Diavolo, inteso come il chiosco-bar: «È un litorale caratterizzato dai lavori eseguiti dalla Giunta dell’ex sindaco Massimo Zedda», evidenzia la deputata Francesca Ghirra, «mentre girando in città si vedono i cantieri che Truzzu non ha chiuso». «La sua sembra più una fuga dalla città che una candidatura alla Regione», aggiunge Todde.

I giochi per il Comune

Renato Soru, candidato presidente di Coalizione sarda, aveva corteggiato i Progressisti che, alla fine, hanno scelto il fronte Pd-M5s. Significa che appoggiano Todde alla Regione e faranno altrettanto con Massimo Zedda come prossimo sindaco di Cagliari? Inutile fare illazioni, quando si può chiedere alla candidata presidente: «Ho sempre dichiarato in maniera aperta e trasparente», replica Todde, «che stimo molto Massimo: ha fatto molto bene come amministratore. Adesso stiamo parlando di Regionali e non di Amministrative. È chiaro che la coalizione sta facendo un programma per i prossimi passi e quindi vuole essere un’alternativa vera per governare l’Isola anche nei Comuni e nelle città. Sicuramente lavoreremo insieme anche per questo».

Caccia al singolo voto

Todde alla Regione, Zedda al Comune di Cagliari, elettori permettendo: i disegni sono chiari, la corsa ai primi passi, la caccia è soprattutto al voto degli astensionisti, in aumento: «A chi non va a votare», dice Alessandra Todde, «vorrei dire che la politica si occupa di loro tutti i giorni: con regole sbagliate, con leggi che non funzionano, con una burocrazia che uccide e diritti negati: pensiamo a Sanità, Trasporti e Istruzione. Per cambiare tutto questo bisogna votare».

La voce di Zedda

Non manca ovviamente Zedda, alla presentazione delle liste dei Progressisti, e non mancavano gli esponenti di punta, tra cui Francesco Agus e Gianfranco Satta. «Dopo le leggi regionali impugnate dal Governo centrale», esordisce l’uomo deciso a togliere quell’ ex prima della parola “sindaco”, «vogliamo cambiare registro rispetto al centrodestra, portando nuove energie in Consiglio regionale: la nostra candidata più giovane ha 22 anni. Abbiamo l’alternanza donna-uomo nelle liste e per i capilista, sindaci, amministratori locali in carica e del passato. Insieme, vogliamo modernizzare e sbloccare i finanziamenti». Zedda si fa cupo: «Quando il presidente della Regione era Francesco Pigliaru», ammonisce, «in cassa c’erano al massimo 260 milioni di euro, ma si era arrivati anche a 92. Con il centrodestra di Solinas, nelle casse regionali ci sono quattro miliardi: non hanno speso, non hanno programmato, non hanno investito per la Sardegna. Quelle risorse non sono mai arrivate a destinazione: un’incapacità di spesa del centrodestra», tuona Zedda, «di portata storica in Sardegna».

L’ironia sulla Lega

Interviene la candidata presidente Todde: «Mentre parliamo, il ministro Salvini passeggia a Cagliari dopo aver sottratto fondi alla Statale 131 per riversarli sul progetto del Ponte sullo Stretto. E nessuno si occupa della Sanità, che la destra sta privatizzando, e delle difficoltà di spostamento dei sardi». E anche Ghirra rimarca i fondi del Pnrr «dirottati altrove perché la Giunta Solinas non riesce a spenderli: ma tanto, lui, ai tavoli Stati-Regione nemmeno ci andava». La divisione è netta. Unisce solo il ricordo di Gigi Riva, commemorato anche dal Campo largo.

RIPRODUZIONE RISERVATA