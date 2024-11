In Sardegna calano le temperature 

Pioggia, freddo e fantasia, per quella che i meteorologi hanno definito “sciabolata artica”. La cui lama, però, non raggiungerà la Sardegna, quindi niente alluvioni (il che è ovviamente una gran bella notizia), ma anche ben poca acqua in quest’Isola un po’ meno assetata di prima, ma che comunque lo è. Certo, il tempo in Sardegna non sarà una coda d’estate e già non lo è stato in questi giorni «per la marcata instabilità che ha interessato la nostra Isola», spiega Alessandro Gallo, il meteorologo ex Aeronautica militare e ora di Meteonetwork, «localmente con forti piogge in particolare sul settore costiero. Orosei è il recente esempio dei fenomeni intensi dovuti al Mar Mediterraneo caldo e carico di umidità nei bassi strati. Questa è energia», spiega Gallo, «disponibile per alimentare i forti temporali».

Ma ora cambia tutto: mentre in numerose regioni italiane sarà il diluvio, qui da noi la marcata instabilità dei giorni scorsi cede il passo a un campo di alta pressione per i prossimi giorni: «Alta pressione», avverte però il guru della meteorologia, «ma senza escludere piovaschi pomeridiani, circolazione dei venti in prevalenza debole da nord, moderata sulle coste, e temperature massime gradevoli durante le ore centrali della giornata». E per chi pensa al fine settimana, Gallo assicura che sarà tutto sommato gradevole senza fenomeni significativi, o almeno questo è il quadro attuale».

Volendo spingersi qualche giorno più in là, scorrendo i modelli matematici che si usano per la meteorologia viene fuori che «nel medio termine si individua aria di origine artica marittima in ingresso sulla Penisola» a partire da domenica pomeriggio. Un fenomeno che, così indicano le previsioni, inizierà dalle regioni nordoccidentali italiane e che «sulla Sardegna si manifesterà dal tardo lunedì, con piovaschi sul settore nord occidentale». Niente di esagerato, insomma, ma per i nostri bacini sarà comunque una minuscola benedizione.

Ancora Gallo prevede che i venti da sud ruoteranno da maestrale dalla serata di domenica su lunedì. La corrente sarà forte sulle Bocche di Bonifacio e moderata con raffiche sul resto della regione. Temperature previste in diminuzione su entrambi i valori.

