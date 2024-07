In Sardegna altri 630 ettari all’asta 

Un’altra fetta di Sardegna è pronta a essere consegnata al miglior offerente. La banca delle terre di Ismea (l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ha infatti pubblicato il bando di assegnazione all’asta di un secondo lotto di proprietà inutilizzate o pignorate a proprietari insolventi da rimettere in produzione. Si tratta nella maggior parte dei casi di appezzamenti «incolti e abbandonati», spesso da concedere a prezzi abbordabili a nuove generazioni di agricoltori, ma anche tolti ai vecchi proprietari solo perché incapaci di sostenere i prestiti con i quali avevano acquistato le aree.

Bando bis

Ciò che tuttavia non può passare inosservato è che dal primo giugno, giorno in cui nell’Isola erano stati messi all’asta i primi 1.360 ettari, si è passati a circa 1.990 ettari. Boom giustificabile forse sia dalla poca attrazione economica che certi terreni hanno sul mercato, sia dalla scarsità di giovani pretendenti che scelgono di sacrificarsi lavorando la terra o che hanno le risorse per accedere all’asta

Occorre infatti sottolineare che la Banca delle terre da lunedì ha aperto alle offerte telematiche attraverso il proprio portale, «previo versamento del 10% del valore a base d'asta, a titolo di deposito cauzionale», dando 45 giorni di tempo per la presentazione delle offerte.

I numeri

Il bilancio regionale dei terreni all’asta ora ha quindi toccato quasi i 2.000 ettari suddivisi in circa 68 appezzamenti. Il grosso delle offerte, come estensione, si divide da Sud Sardegna e provincia di Sassari. In quest’ultima si possono acquistare circa 780 ettari divisi in 21 lotti, nella prima invece sono finiti all’asta 32 terreni per 870 ettari totali.

Le superfici più costose restano però quelle del Cagliaritano: poco più di 16 ettari nelle campagne di Villa San Pietro hanno infatti una base d’asta da oltre 1,6 milioni di euro, mentre mezzo ettaro scarso a Sarroch arriva a circa 350mila euro. Sono inoltre quattordici gli appezzamenti sulla costa, dieci dei quali hanno già ricevuto un’offerta.

Luci e ombre

Come detto, però, questo patrimonio immenso di terre in cerca di un proprietario non è da accogliere necessariamente come una buona notizia. Le associazioni di categoria nelle scorse settimane avevano infatti sottolineato come queste vendite all’incanto siano il risultato anche di pignoramenti a carico di imprenditori impossibilitati a saldare i propri debiti.

Coldiretti Sardegna non a caso aveva spiegato che «la Banca nazionale delle terre agricole rappresenta una buona opportunità, soprattutto perché sono coinvolti i giovani, ai quali sono convinto sia importante dare priorità nell'accesso alle terre agricole, non solo perché hanno una prospettiva più lunga e possono sviluppare un'attività sostenibile, ma anche perché rappresentano il futuro dell'agricoltura». Tuttavia, «il lato spiacevole di questo intervento è che molti di questi terreni appartengono a coloro che non sono riusciti a saldare i debiti e non hanno, quindi, potuto diventarne proprietari definitivamente. Questo significa che i giovani che li ottengono hanno una responsabilità maggiore».

