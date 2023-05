In salvo nella casa allagata 

Il primo crollo si è verificato ieri mattina. E ieri pomeriggio i vigili del fuoco hanno fatto evacuare una palazzina popolare di tre piani, tra via Toscana e via Sant'Ilario, vicino alla chiesa parrocchiale della Madonna Missionaria. Una situazione di degrado esistente da tempo, che si è accentuata con il maltempo di questi giorni. A Sindia, invece, sempre a causa di un nubifragio che si è abbattuto sul paese nel primo pomeriggio, una donna ha rischiato di annegare nello scantinato della sua abitazione, in via Manzoni. In entrambi casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Il cedimento

In via Sant'Ilario, a Macomer, è venuto giù il soffitto del bagno dove vive un anziano pensionato. Fortunatamente non c'è stato alcun ferito, ma a seguito del crollo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che subito hanno dichiarato l'edificio inagibile e fatto evacuare le sei famiglie. Una grave situazione di degrado che i residenti hanno segnalato da tempo al Comune. A causare il crollo del soffitto sono le infiltrazioni d'acqua, che rendono malsano l'ambiente e precaria la stabilità della stessa palazzina, con proliferazione di muffe che hanno danneggiato anche gli arredi. «Tante volte, soprattutto in questi ultimi tempi, abbiamo segnalato la grave situazione all'ufficio tecnico comunale, con verbali delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco- dicono gli inquilini del palazzo- recentemente è stato fatto un sopralluogo dei servizi sociali del Comune, al quale però non è seguita alcuna iniziativa. Abbiamo provveduto noi a fare qualche riparazione, proprio perché avevamo paura che succedesse qualcosa di grave». Domenica mattina un pensionato che vive al primo piano ha sentito il frastuono. Era venuto giù il soffitto del bagno». La situazione si sarebbe aggravata questi giorni di piogge intense. L'umidità e le crepe negli intonaci sono bene evidenti anche nella rampa delle scale che portano ai piani superiori. zL'umidità è la causa principale dei crolli- dice una inquilina- abbiamo paura e non dormivamo la notte, con la paura che crollasse l'intero edificio. Non lasciateci da soli».

Alloggio provvisorio

Le sei famiglie saranno ospitate temporaneamente nel vicino ex istituto dei Missionari Saveriani, messo a disposizione dalla parrocchia. I vigili del fuoco e i tecnici del Comune, per tutta la giornata di ieri, hanno effettuato dei controlli accurati sull'intero stabile. Il maltempo e le piogge intense, tuttavia, non hanno creato solo danni a Macomer, ma anche nell'intero Marghine. Ieri pomeriggio un violento nubifragio si è abbattuto sull'abitato di Sindia. L'acqua ha fatto diventare le strade dei fiumi in piena, allagando quindi uno scantinato di via Manzoni.