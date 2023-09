In salvo la mensa scolastica 

Accordo raggiunto, la mensa scolastica per i ragazzi delle scuole medie di Isili di via Grazia Deledda è salva. I pasti verranno serviti nel refettorio nel plesso dove si trova il nido, la scuola materna e la scuola elementare in via Europa.

Nessun ritorno al passato dunque l’istituto manterrà anche per il 2023/2024 questa variazione di orario che permetterà ai ragazzi di non far ritorno a casa per il pranzo e di uscire così alle 16,30 del pomeriggio. Un traguardo raggiunto grazie alla disponibilità delle famiglie, della scuola e dei comuni che fanno riferimento all’istituto di Isili.

L’accordo

L’obiettivo è stato raggiunto grazie a un patto siglato tra famiglie, scuola e Comuni ed è stato ispirato proprio dai genitori che non volevano rinunciare a un servizio così importante nell’economia domestica soprattutto nei casi in cui sia padre sia madre sono impegnati nel lavoro.

Le famiglie si occuperanno in autonomia del servizio, prendendo accordi con la ditta che gestisce la mensa del nido, della materna e delle elementari; il Comune concederà gli spazi e organizzerà il trasporto degli alunni dalle medie alla primaria e viceversa; la scuola farà rientrare il tempo utilizzato per il pranzo nell’orario scolastico.

Il sondaggio

L’argomento della mensa ha tenuto banco a isili e nel resto del Sarcidano per alcune settimane e aveva diviso le famiglie non trovando dunque la totalità dei consensi. La scuola quindi avrebbe dovuto modulare l’orario scolastico con due rientri settimanali il martedì e il giovedì, il ritorno a casa per il pranzo e l’uscita da scuola alle 18. Un orario difficile da gestire soprattutto alla luce della presenza di tanti ragazzi provenienti dai paesi circostanti e il conseguente aumento del numero di corse da parte degli scuola bus.

Proprio per questo la scuola ha chiesto di nuovo ai genitori di valutare l’opportunità della mensa e questa seconda indagine ha visto la maggioranza optare per l’attivazione del servizio a carico completo delle famiglie. Su settantasette studenti, cinquanta hanno scelto l’attivazione del servizio ma per il numero effettivo dei partecipanti bisognerà aspettare l’inizio del servizio visto che la non adesione sarà considerata dalla scuola un’assenza che va giustificata e debitamente motivata.

Il servizio

Questa variazione del tempo prolungato venne introdotta più di dieci anni fa proprio per consentire ai ragazzi di restare a scuola per la pausa pranzo e così uscire prima in occasione dei rientri pomeridiani. «Il servizio di mensa scolastica delle scuole medie», ha detto l’assessora all’istruzione Erica Faedda, «non è previsto come obbligatorio ma il Comune intende mettere in condizioni tutti gli alunni di recuperare tempo importante per lo svolgimento delle attività extra scolastiche e crediamo nel valore della mensa quale momento di educazione alimentare».

L'auspicio è che, con la creazione della nuova mensa scolastica, attraverso il finanziamento dei fondi Pnnr, diventi più agevole frequentare la mensa per tutti i livelli di scolarizzazione.

