In salvo la fattoria dei ciuchini 

«Abbiamo chiuso una porta, ora si è aperto un portone». Gigi Suella, 52 anni, presidente dell’associazione “L’isola dei ciuchini”, pochi giorni fa aveva annunciato la resa: «La fattoria di Uta non accoglierà più visitatori che non siano classe di studenti». Troppe spese e non riusciva più ad andare avanti. Sull’orlo del baratro Suella ha trovato una mano pronto ad aiutarlo: quella dei volontari dell’associazione Sardegna Futura che darà un grande sostegno per riprendere in mano la fattoria. Per la felicità di tutte le persone che amano gli animali. Nella fattispecie la fattoria ospita asinelli, un cammello, caprette, cavallini, due lama. In tutto, compresi i volatili, ci sono 470 animali.

La soddisfazione

«Siamo entusiasti perché sarà una rivincita per “L’isola dei ciuchini” dove verrà riformulata una politica diversa», spiega Suella. «Con l’associazione “Sardegna Futura” avremo tanti volontari. Avremo la possibilità di dare di nuovo la gioia ai bambini e agli adulti che amano la fattoria». L’obbiettivo è riaprire il 31 gennaio: «”Sardegna Futura” -prosegue Suella – ci sta dando l’opportunità di sviluppare e di crescere e di comprare un terreno più grande per poter ingrandire la fattoria».

Il supporto

L’associazione è nata un anno fa, creata dall’unione di imprenditori che si scambiano fra di loro dando supporto e creando un salvadanaio. Un associazione no profit che da supporto al territorio sardo e alle aziende in difficoltà. Per esempio: ha aiutato i reduci dall’incendio di Punta Molentis, l’agriturismo Su Cuile di Macchiareddu e Villa Pia a Uta danneggiati dalle fiamme.

«Quando sentiamo che ci sono aziende o associazioni in difficoltà come “L’isola dei ciuchini”», dice il responsabile Andrea Marotta, 49 anni, «interveniamo di nostra iniziativa. Il nostro supporto è a 360 gradi: intervenire nell’immediato in modo che ogni attività possa ripartire da subito, altrimenti si possono avere più danni. Quindi il nostro intervento, con gli imprenditori che fanno parte di “Sardegna Futura”, danno aiuto in modo pratico. Noi dobbiamo aiutare Gigi perché è impensabile che lui debba rinunciare a portare avanti un sogno perché si è trovato in difficoltà».

Il patto

“L’isola dei ciuchini” e l’associazione “Sardegna Futura” ora sono pronti ad riaprire la fattoria. Gigi Suella spiega: «I visitatori c’erano, ma stiamo parlando di una fattoria dove ci sono delle norme. Da questo punto nascono i malintesi e delusioni perché io ho creato una fattoria per produrre amore, gioia, serenità che non stava più andando avanti per il verso giusto. Inoltre – continua Suella - non c’era più il contributo da parte dei visitatori che offrivano pochi soldi. E dopo il sacrificio della giornata non avevamo più la possibilità di sostenere gli animali».

Dopo aver pubblicato su Facebook il post sulla chiusura della fattoria al pubblico ha avuto tanti messaggi di solidarietà: «Alcuni hanno addirittura pianto», assicura Suella. «Dopodiché sono stato contattato da diversi enti, assessori e sindaci di altri paesi. Questa partecipazione mi ha commosso e mi ha fatto capire che questa realtà è importante per la Sardegna perché “L’isola dei ciuchini” è un’associazione che si occupa della tutela dell’asino sardo e unica al mondo. Insieme all’associazione Sardegna Futura rimetteremo la fattoria in piedi».

