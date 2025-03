In salvo la croce che ricorda il bimbo morto 

Rischiava di essere sotterrata e nascosta la croce che ricorda Gianluca Ferru, il bambino di 12 anni ucciso a Nuraminis da una granata impazzita durante i fuochi pirotecnici per la festa di San Lussorio, il 21 agosto del 1988. Colpa del cantiere sorto per la ricostruzione del cavalcavia sulla131, nell’ambito dei lavori di adeguamento della statale in territorio di Nuraminis.

«La croce non interferisce con i lavori in corso – fanno sapere dall’Anas – non verrà spostata e per proteggerla da eventuali movimenti sarà recintata».

La buona notizia

Un sospiro di sollievo per i genitori del piccolo Gianluca: «Non è mai passato il grande dolore, non può essere dimenticato», dicono Mariassunta e Marco Ferru, la madre e il padre del piccolo di Sestu. Dall’altro capo del telefono i due, ormai anziani (79 anni mamma Mariassunta e 84 il papà Marco), commentano la notizia che vuole la croce in ferro, ormai attaccata dalla ruggine, salvata e valorizzata. «Meno male: togliere la croce sarebbe stata un’offesa per mio figlio che era uscito per godersi la festa insieme al padre e non è più tornato a casa».

Gianluca era nato il primo marzo. «Se fosse stato ancora vivo avrebbe compiuto 49 anni, e noi come sempre siamo stati in cimitero, a Sestu, a trovarlo. Abbiamo sofferto molto e stiamo soffrendo ancora oggi: mai, nemmeno per un solo attimo, ci dimentichiamo di lui. A Nuraminis no, non ci siamo più andati: ci viene male ormai, siamo anziani e la strada che porta alla sua croce non c’è più», prosegue la dolorosa riflessione di mamma Mariassunta. «Mio marito ed io abbiamo il desiderio di tornare a Nuraminis, di portare un fiore sulla croce che ricorda il nostro bambino, ma non ci muoviamo più come una volta e le condizioni della strada che porta alla croce non sono buone. A Nuraminis ci avevano promesso che la strada che porta al ponte, al cavalcavia, avrebbe avuto il nome di mio figlio, ma nessuno si è ricordato di questo».

La tragedia

Era il 21 agosto del 1988, quando la festa in onore di San Lussorio, a Nuraminis, si trasformò in tragedia. Il primo boato e la rastrelliera dove era stata sistemata la santabarbara si piega. Le granate che dovevano salutare il rientro del santo in parrocchia anziché puntare verso il cielo centrano la folla. Il bilancio della tragedia fu pesantissimo: un morto (Gianluca Ferru) e decine di feriti.

A distanza di 37 anni, il cavalcavia Nuraminis –Serramanna sulla 131, al chilometro 27 della Statale, è stato demolito il 17 ottobre del 2024. I timori che il cantiere per la ricostruzione del ponte potesse cancellare la croce in ricordo dello sfortunato bambino sono però fugati. «Una volta terminati i lavori di ricostruzione del cavalcavia la croce continuerà a stare nello stesso posto che, anzi, verrà ripulito e segnalato in maniera opportuna», rassicura l’Anas. E i genitori del povero bimbo ucciso dai fuochi artificiali che tanto amava, hanno un solo desiderio: «Tornare a pregare e portare un fiore sulla croce che ricorda Gianluca».

