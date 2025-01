In salvo il grifone disorientato 

Esmeralda, l’esemplare femmina di grifone, dopo essere stata recuperata dal personale della stazione forestale di Teulada a Chia, si trova nel centro di fauna selvatica di Monastir. Si tratta di uno degli esemplari del progetto Life Safe for Vultures che da qualche giorno vagava nel Sulcis. Aveva fatto tappa a Carbonia sostando la notte su un tetto di un’abitazione del centro. Segnalata al Corpo forestale, sul posto si è recato Luciano Mandas del Carfs, per una verifica visiva. Ma, all’arrivo Esmeralda si era già diretta verso Calasetta: dopo alcune soste nel basso Sulcis, tra cui a Tratalias e Giba, si è deciso di recuperarla. Il rapace, disorientato, si era distaccato dalla colonia di ripopolamento nella zona di Bosa. Nel corso della visita, Esmeralda è risultata indebolita dalla fame, comunque in buone condizioni di salute. E si è, dunque deciso di liberarla a breve. (f. m.)

