In salvo il daino investito sulla 195 

L’ha travolto una macchina di passaggio sulla Strada statale 195, ma nonostante lo scontro e il volo in cunetta, il giovane cervo salvato ieri mattina dalla polizia locale di e dai barracelli non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto ieri mattina al km 32,600 della Sulcitana, un tratto dove l’attraversamento di cervi e daini negli ultimi anni è diventato ormai una costante.

Dopo l’impatto con l’auto, il cervo ha riportato delle ferite alle zampe posteriori, ma – come riscontrato dal veterinario che l’ha preso in cura – gli arti non hanno perso sensibilità.

L’animale, dopo un periodo di cure, potrà così tornare in libertà. Proprio per limitare l’attraversamento degli animali selvatici lungo la Sulcitana, l’amministrazione comunale di Pula ha individuato dei dissuasori luminosi e sonori che dovrebbero tenere lontani dalla carreggiata cervi, daini e cinghiali. Un deterrente per cercare di evitare incidenti: un anno fa un tuirista è morto dopo aver investito il cervo a bordo di uno scooter di note nella strada di Is Molas. E sono stato numerosi gli incidenti pericolosi lungo la Sulcitana. Da qui la richiesta di aiuto dei Comuni della zona alla Regione. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA