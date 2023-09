«In salvo 400 italiani» 

Non ci sono italiani né tra le vittime né tra i feriti, ha assicurato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riferendo che risultano essere circa 200 i connazionali in Marocco. L’ambasciatore a Rabat, Armando Barucco, ha contattato gli italiani che sono stati segnalati «sia attraverso l’unità di crisi che tramite i numeri che abbiamo noi». All’aeroporto di Marrakesh, preso d'assalto dai turisti in fuga, è stato aperto un help desk per fornire assistenza.