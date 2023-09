In salita il patto anti-rincari «Sarà un flop annunciato»  

Missione quasi impossibile per il Governo: creare un lista di prodotti di largo consumo da vendere, a prezzi fissi e bassi, alle famiglie italiane nel trimestre tra ottobre e dicembre, al riparo quindi dal pericolo inflazione. Il tutto, nel caso già questo non fosse abbastanza difficile, da organizzare con la collaborazione di tutta la filiera produttiva: dall’industria ai commercianti al dettaglio, passando per i settori della trasformazione e della distribuzione. Tutti insieme per assicurare fino alla fine dell’anno un carrello della spesa a portata di tutte le tasche.

L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni lo ha battezzato “Trimestre anti-inflazione”, una soluzione inedita nella storia del nostro Paese per frenare la corsa dei prezzi e aiutare i cittadini più in difficoltà. Accolta però con freddezza sia dalle associazioni dei consumatori che dai rappresentanti dei commercianti (questi ultimi comunque fin da subito disponibili ad aderire all’accordo) per l’assenza di vincoli chiari e certi per garantire il mantenimento dei prezzi nel corso di tre mesi. Non solo, nonostante si parta il primo ottobre, non sono ancora ufficiali né le associazioni coinvolte, né tantomeno l’elenco dei prodotti che potranno godere dell’”ombrello” governativo.

«Gli esercenti saranno l’ultimo anello, di certo quello più debole, di una catena lunghissima che partirà dall’industria e dovrà contribuire al contenimento dei prezzi al dettaglio, spiega il direttore di Confcommercio Sud Sardegna, Giuseppe Scura. «Abbiamo margini di guadagno minimi e non potremo certo calmierare la spesa se chi produce o distribuisce i prodotti del paniere anti-inflazione decidesse di non rispettare il patto».

Ad aumentare lo scetticismo attorno all’iniziativa di Roma sta contribuendo anche l’assenza di paletti. L’accordo tra ministero delle Imprese e del Made in Italy e le aziende non è infatti vincolante. La grande industria fin da subito aveva non a caso messo le mani avanti sottolineando che l’adesione al patto sarebbe stata subordinata alle strategie aziendali. «La mancanza di obblighi per chi aderisce all’accordo fa sembrare tutto una presa in giro ai danni delle famiglie», protesta Giuliano Frau, presidente regionale dell’Adoc. «Le aziende hanno una priorità, quella di guadagnare. E non sarà certo il “consiglio” del Governo a farle desistere dal raggiungimento del massimo profitto». Il rappresentante dei consumatori insiste: «Tutto il sistema si basa su un meccanismo fragilissimo. Basta infatti che uno solo degli aderenti al patto torni sui propri passi, siano essi i produttori o i distributori, per far saltare tutto in aria».

Roberto Bolognese, numero uno in Sardegna della Confesercenti, esprime le stesse perplessità di tanti: «Noi cercheremo di fare la nostra parte, ma l’idea di condizionare un libero mercato con accordi non obbligatori non appare una soluzione vincente». La proposta di Bolognese affronta perciò il problema dal versante opposto. «Il modo più efficace di aiutare le famiglie italiane è garantire loro un maggiore potere di acquisto. E ciò si può assicurare solo intervenendo su salari e fisco. Dando più soldi agli italiani si tutelano i consumi e si combatte l’inflazione ad armi pari».

