In “Sala prove”  

Oggi alle 15.30 appuntamento su Videolina con “Sala prove”, il programma curato e condotto da Ruido (al secolo Fabio Leoni, storico membro insieme a Quilo del gruppo rap Sa Razza) in onda ogni domenica su Radiolina alle 20 e dedicato al mondo della musica isolana.

Ospite della nona puntata una cantautrice di Carbonia, Carla Cocco, con lei e il chitarrista Massimo Satta, Ruido (nella foto) parlerà del suo progetto “Africa sarda”. L’artista sulcinata racconterà di come ha costruito uno studio di registrazione per i bambini di Bauleni in Zambia. Ma non solo spiegherà al pubblico le sue molteplici collaborazioni con personaggi del calibro di Toquinho.

