In “Sala Prove” con Ruido e Zeep 

Nella puntata odierna di "Sala Prove”, il programma curato e condotto da Ruido, in onda ogni domenica su Radiolina alle ore 20, e su Videolina il lunedì alle 22.30, sarà ospite Zeep (Marco Cannas), un cantautore sardo classe ‘93. Dal 2020 collabora col produttore olbiese Kaizèn sotto l’etichetta indipendente K music e lavora come autore per Cvlto music group. “Fantacalcio”, insieme al calciatore del Cagliari Pavoletti, gli ha permesso di farsi conoscere anche fuori dall’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA