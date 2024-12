In sagrestia la statua di san Salvatore 

Durante la messa in occasione dell’apertura della chiesa di santa Maria Assunta dopo la ristrutturazione, tanti fedeli si sono accorti che nella cappella delle Anime mancava il simulacro di san Salvatore. Al posto della statua è stato realizzato un piccolo presepe. Monsignor Giuseppe Sanna però tranquillizza i fedeli: «Ora il simulacro è in sagrestia ma presto ritornerà al suo posto. Abbiamo deciso di realizzare una balaustra, in modo che possa essere protetto. Il posizionamento sarà un evento solenne. Il presepe è stato realizzato nella cappella delle Anime perché in un’altra libera c’era un problema». A custodire la statua non ci sarà più quell’enorme teca. A giugno scorso la Soprintendenza archeologica, dopo essersi accorta che il quadro appeso nella parete realizzato da Giovanni Marghinotti, veniva oscurato dall'edicola in vetro e in legno, aveva ordinato di spostarla. La scoperta era avvenuta poco prima dell’inizio dei lavori. ( s.p .)

