In rivolta quattro Oss: «La Asl deve stabilizzarci» 

Scaduti i 36 mesi di lavoro, quattro operatori sociosanitari sono in attesa di essere stabilizzati e di tornare in corsia. Eleonora Agus, Paolo Murgia, Silvia Scattu e Sandra Usai sono fermi da febbraio. «Non stiamo lavorando da febbraio. La nuova direzione non ci ha mai ricevuto. Nessuno ci dà notizie. Noi siamo a casa e nel frattempo fanno spazio ai cantieri occupazionali. È inammissibile».

La direzione della Asl Ogliastra lavora al fabbisogno di tutto il personale, compresi gli oss, per avere un quadro completo delle necessità, ma la circostanza non rassicura i quattro. «Ci sentiamo dimenticati sia dalla nostra Asl che dai sindacati e dalla Regione, perché abbiamo mandato almeno 20 pec e nessuno ci ha mai risposto. Dopo 36 mesi di servizio, lavorando in piena pandemia, facendo straordinari, ricoprendo turni anche in altri reparti e rinunciando a riposi, vista la carenza di personale, ora ci ritroviamo a casa senza nessuna certezza di poter avere il nostro posto che, viste le direttive regionali, ci spetta».

l commissario Asl Diego Cabitza conferma: «Stiamo facendo un’analisi del fabbisogno. Siamo in attesa di un riscontro da parte della Regione per quanto riguarda le stabilizzazioni».

