In rivolta il popolo del sughero 

La sorpresa per i lavoratori del comparto sughero e legno è arrivata alla fine del 2022, quando hanno saputo che i loro salari non sarebbero stati adeguati all’inflazione. «Sì - conferma il segretario regionale della Feneal Uil, Gianni Olla – quando l’inflazione era bassa, gli imprenditori non avevano nulla da dire sul meccanismo di adeguamento salariale, adesso hanno deciso di non applicarlo per tutto il 2023, congelando le retribuzioni».

È l’argomento centrale della vertenza che ieri ha portato in strada i lavoratori del settore (circa mille in tutta la Sardegna, dei quali 500 in Gallura) per un sit-in organizzato dalle sigle confederali Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl. La vertenza è nazionale e ieri (giornata di sciopero per tutto il comparto) i sindacati sardi hanno scelto Calangianus come luogo simbolo di lotta. In Alta Gallura sono concentrati gli stabilimenti più importanti del distretto del sughero. L'adesione alla sciopero è stata di circa il 50 per cento. Un nutrito gruppo di lavoratori ha dato via a un sit-in sulla Tempio Calangianus, nelle vicinanze del sugherificio Molinas (uno dei più importanti in Italia) dove peraltro, a differenza di altri insediamenti produttivi, l’adesione allo sciopero è stata scarsissima, se non nulla. Erano presenti i segretari regionali di Fillea Cgil, Erika Collu, di Feneal Uil, Gianni Olla, e Marco Ambu, di Filca Cisl.

«Ricavi d’oro»

La segretaria della Fillea Cgil, Erika Collu, dice: «È importante attirare l’attenzione su un fatto. La Federlegno non ha voluto applicare i meccanismi di adeguamento salariale, togliendo potere di acquisto ai lavoratori. In un momento nel quale è importantissimo aumentare la richiesta di beni e servizi. Ci interessa anche mettere in evidenza la necessità di intervenire con misure di sostegno e di rilancio al comparto del sughero, da troppo tempo dimenticato». Secondo i calcoli dei sindacati, il mancato adeguamento salariale costa ai lavoratori circa cento euro al mese. Aggiunge Marco Ambu, di Filca Cisl: «Il tutto mentre le aziende hanno avuto ricavi altissimi e sono da tempo in una fase positiva».

