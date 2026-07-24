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Visti da vicino.
25 luglio 2026 alle 00:39

In ritiro anche i prodotti tipici sardi 

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Ponte di Legno . Da dieci anni è una presenza costante durante i ritiri del Cagliari. Dopo Pejo e Chatillon, Giancarlo Pili, per tutti Lallo, è presente anche a Temù e Ponte di Legno (nella foto). Da Aritzo Lallo è sbarcato al seguito della squadra di Fabio Pisacane con le immancabili prelibatezze del territorio, dolci e salati, sempre nel segno dei colori rossoblù. E anche la Val Camonica ha dimostrato di apprezzare i prodotti della Barbagia.

A bocca asciutta

Tantissimi tifosi, dalla Sardegna ma non solo, si sono riversati in Val Camonica per vedere il Cagliari da vicino, magari organizzando qualche giorno di ferie calcistiche tra Temù e Ponte di Legno con la famiglia. Ecco perché per tutti è stata una (sgradita) sorpresa sapere del giorno e mezzo libero dato alla squadra. Così, fino a domani, niente allenamenti né foto e autografi con Caprile e compagni.

Alternativa

Ma prima di tornare in campo, questa sera i tifosi potranno comunque salutare il Cagliari nella piazza principale di Ponte di Legno. Alle 21 è in programma la presentazione dei rossoblù, da Pisacane e il suo staff a tutti i giocatori. E oltre a cori e saluti, sarà possibile rimediare selfie e autografi serali.

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