In ritardo l’appalto per i rifiuti: «Un’estate difficile» 

Va avanti a passo di lumaca e tra mille difficoltà il nuovo appalto di igiene urbana e il centrodestra in Consiglio comunale lancia l’allarme. «All’orizzonte una estate molto difficile in termini di igiene e decoro ad Alghero», pronosticano Forza Italia, Udc, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero, promotori di un ordine del giorno che sarà presto discusso in aula (Tedde primo firmatario). Gli esponenti politici di opposizione ricordano che il contratto per la gestione del servizio è stato prorogato fino al dicembre del 2024 e che il servizio Ambiente del Comune di Alghero aveva definito una bozza di cronoprogramma che prevedeva la pubblicazione della gara entro la metà di ottobre, con la stipula del nuovo contratto entro luglio 2025.

«Dobbiamo nostro malgrado rilevare che la gara non è stata pubblicata nei termini e che si è persa traccia della proposta progettuale per il nuovo appalto, predisposto dalla Gesap Consulting srl, che non è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale per poi predisporre gli atti di gara», incalzano gli avversari politici del sindaco, ricordando come nella scorsa estate «il servizio di gestione dei rifiuti ha evidenziato forti criticità».

L’assessorato all’Igiene Urbana, da parte sua, non intende replicare in questa fase, limitandosi a far sapere che si tratta di «una situazione delicata, ereditata dalla precedente Amministrazione» dal momento che l’appalto è scaduto ad aprile del 2024. Gli uffici in ogni caso sono al lavoro ma è scontato che ci sarà una nuova proroga con l’azienda Ciclat.

