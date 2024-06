In ricordo di Sicco Mansholt 

La bandiera olandese nel balcone del Comune di Teulada, accanto a quella italiana, segnala la visita in Municipio del consigliere d’ambasciata Hayo Haanstra e della segretaria Antonella Candido.

Incontro ufficiale in onore di Sicco Mansholt, ex presidente e commissario della Comunità all’agricoltura, a cui si devono le ispirazioni di quella che sarà la Pac, Politica Agricola Comunitaria.

L’onorevole Mansholt è il costruttore della casa sul mare che porta il suo nome in località Sa Canna, in cui risiedette dal 1962 al 1972. Nell’incontro di martedì sono stati presi gli accordi per il Simposio sul pensiero di Mansholt che si terrà a Teulada il 2 ottobre alla presenza dell’Ambasciatore dei Paesi Bassi, con interventi di autorità regionali e dell’Università di Cagliari. (s. l.)

