In ricordo di Emanuele Fanari un murale voluto dagli amici 

Gli amici di Emanuele Fanari, il ragazzo deceduto nell’incidente stradale avvenuto un anno fa nella località Mut’e canna, nella Statale 126, è stato ricordato dagli amici con la realizzazione di un murale in via Picasso, nella strada vicino alla sua abitazione dove da bambino giocava al calcio con tanti coetanei.

Il viso del ragazzo, con addosso una maglietta rossoblù del Cagliari e sorridente, sullo sfondo il mare e la torre saracena della marina di Torre dei corsari. La pittura murale, realizzata in una parete privata, nel giardino della Maria Ausiliatrice, per ricordare così il 23enne deceduto mentre si recava a prendere la sua fidanzata a Marrubiu, a bordo di un’auto.

Un ricordo affettuoso degli amici per lo sfortunato ragazzo conosciuto per il suo carattere aperto e affabile. Emanuele era stimato in paese per l’abnegazione al lavoro, la passione per lo sport, in particolare per il calcio, era tifoso del Cagliari. Il giovane era molto conosciuto perché da ragazzo aveva fatto per molti anni il chierichetto nella parrocchia di San Nicolò dove viene ricordato per la sua bontà e costanza nel partecipare alla prima messa mattutina. «Noi amici hanno voluto dedicagli il murale come omaggio nel quartiere dove ha vissuto con il padre, la madre e la sua famiglia. Il giovane, nel suo breve passaggio terreno, ha lasciato tracce scolpite, indelebili, nella memoria dei giovani del paese lasciando nei loro cuori un esempio di bontà e altruismo». (m. s.)

