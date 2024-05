In ricordo di Daniele Murru 

È stato intenso, a tratti commovente, l’evento commemorativo di Daniele Murru, l’avvocato di Tortolì venuto a mancare il 18 marzo scorso. Gremita l’aula tre del Tribunale di Lanusei dove ieri pomeriggio hanno trovato posto, oltre ai familiari e agli amici più stretti, le toghe del Foro presieduto da Vito Cofano che ha organizzato l’incontro. Hanno presenziato anche amministratori comunali di Tortolì che, dal 2005 al 2010, hanno condiviso con Murru (all’epoca assessore ai Lavori pubblici e alla Cultura) la consiliatura guidata da Marcella Lepori, intervenuta al pari dei colleghi Gian Mario Fattacciu e Mauro Pilia, anch’egli ex primo cittadino di Tortolì dal 2000 al 2005. Presente anche Franco Ladu, predecessore di Pilia al vertice della cittadina. All’evento in memoria dell’avvocato, vinto da un male incurabile, c’erano anche Nicola Clivio, ex magistrato al palazzo di giustizia di via Marconi e attuale consigliere di Corte d’appello penale a Milano, e Mario Franco Cao, giornalista, che ha al pianoforte ha suonato “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori. Note cariche di emozioni dedicate all’avvocato penalista e appassionato di calcio scomparso a 59 anni. (ro. se.)

